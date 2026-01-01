Rusia redirecționează dronele ucrainene interceptate către statele baltice și Finlanda

Tallinn - Rusia a găsit o modalitate de a intercepta dronele ucrainene și de a le redirecționa către Finlanda sau către statele baltice, Lituania, Estonia și Letonia - a relatat marți ziarul POSTIMEES din Estonia

Potrivit experților intervievați de ziar, metoda este una simplă. Potrivit ziarului, Rusia bruiază receptorul GPS al dronei, ceea ce o orbește, întrerupându-i conexiunea la semnalele reale ale sateliților. Rusia transmite ulterior un semnal fals puternic către o drona orbită, care blochează toate celelalte semnale și ghidează drona către ținta dorită. Un emițător puternic rusesc operează în acest sens, la Kaliningrad, oferind o bună oportunitate de a redirecționa dronele ucrainene confuze către statele baltice și Finlanda.

'Rusia încearcă la propriu să bruieze dronele', a declarat Ramsey Faragher, directorul Institutului Britanic de Navigație.

'Software-ul cedează și se blochează', a precizat el. Metoda este una simplă și nu implică riscuri, așadar este posibil ca Rusia să continue aceste activități, mai scrie ziarul.

'Rusia nu are niciun motiv să se oprească, deoarece Moscova nu trebuie să plătească consecințele, iar beneficiile eforturilor lor sunt enorme', a declarat Keir Giles, cercetător în cadrul programului Rusia și Eurasia de la think tank-ul Chatham House.

'Faptul că semnalele GPS sunt blocate pe o vastă zonă din Marea Baltică și dincolo de aceasta ar fi trebuit să provoace un scandal mult mai de amploare decât a fost provocat în realitate', titrează publicația din Estonia.

Spencer Faragasso, cercetător senior la Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, a declarat că Rusia încalcă în mod frecvent spațiul aerian al NATO și cel european.

'Incursiunea dronelor rusești poate fi văzută ca parte a războiului secret al Rusiei dus împotriva Europei, pe care îl poartă de mulți ani', a menționat el.

'Rusia testează în momentul de față Europa pentru a-i evalua capacitatea de reacție, unitatea, pregătirea și capacitățile de apărare', a susținut Faragasso. 'Având în vedere ostilitatea Rusiei față de Europa, această amenințare a crescut, nu s-a diminuat, în timp...', a adăugat publicația

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA