Rutte către Trump: Aeroportul București, închis traficului comercial pentru avioane cisternă ale SUA

Aflat la Casa Albă, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a luat apărarea aliaților europeni în fața lui Donald Trump, dând ca exemplu Italia și România,ce au permis avioanelor cisternă ale SUA să le folosească aeroporturile în conflictul din Iran.

Lăudându-l pe Donald Trump pentru ceea ce face în Iran, Mark Rutte a insistat că și aliații europeni i-au fost de ajutor.

"Săptămâna trecută, ați văzut cum toți liderii din G7 au aplaudat faptul că această capacitate nucleară a fost degradată. Acest lucru este extrem de important. Și vreau doar să clarific acest lucru, pentru că uneori oamenii se întreabă de ce se întâmpla toată această chestie cu Iranul? Este vorba despre securitate, despre siguranță. Liderul lumii libere își asumă responsabilitatea dincolo de teritoriul Statelor Unite pentru restul lumii. Și asta ați făcut", a declarat Rutte.

"Știu despre, să zicem, iritarea dumneavoastră legată de asta. Dar, când vă uitați la cifre, 4.000 până la 5.000 de avioane americane au decolat de pe baze din Europa în cele șase săptămâni în care a avut loc acest război, totuși armistițiul a avut loc la mijlocul lunii aprilie. Aeroportul din România, București, a trebuit să fie închis traficului comercial pentru că trebuiau să se asigure că se poate trimite un avion cisternă în aer. Știu că au existat cazuri izolate de care sunteți cu adevărat dezamăgiți. Dar, în general, aliații dumneavoastră europeni au fost alături de dumneavoastră", i-a explicat Rutte lui Trump.

Secretarul general al NATO s-a dus la Casa Albă cu trei grafice, pentru a-i demonstra lui Trump că aliații au crescut în cele două mandate ale lui cheltuielile pentru apărare.

Anterior, Mark Rutte, a declarat, într-un interviu pentru Fox News, că România a restricționat zborurile comerciale din București pentru a facilita operațiunile militare americane în conflictul cu Iran.