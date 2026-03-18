Rutte: NATO este pregătită pentru a apăra Flancul Estic

NATO este pregătită pentru a apăra terestru și aerian Flancul Estic, inclusiv cu ajutorul noilor tehnologii, a declarat joi secretarul general al Alianței, Mark Rutte, într-o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan.

"România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO în calitate de aliați", a mai declarat Mark Rutte.

"Știm că trebuie să facem mai multe în privința dronelor. Colaborăm cu Ucraina, pentru că au foarte multă experiență", a spus Rutte, adăugând că a discutat cu Nicușor Dan cum se poate îmbunătăți situația pe Flancul Estic.

"România este o țară sigură, chiar mai sigură", a reiterat și președintele Nicușor Dan.

"Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic", în cadrul programului Santinela Estului, a mai spus Dan.

În cadrul întrevederii a fost abordată și securitatea la Marea Neagră, Dan precizând că NATO va avea o întâlnire pentru a discuta proiectul României privind hub-ul de securitate de la Marea Neagră. Această discuție va avea loc înainte de summitul NATO 2026 de la Ankara.

Cei doi au discutat și despre relația transatlantică.

"Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie", a spus Dan, referindu-se la decizia Bucureștiului de a găzdui echipamente defensive la solicitarea SUA.

Întrebat dacă nemulțumirile lui Donald Trump privind reacția aliaților la conflictul din Iran vor afecta implicarea Statelor Unite în cadrul NATO, Mark Rutte a spus că e esențial ca Iranul să nu aibă capacități nucleare sau balistice. "SUA reduce aceste capacități ale Iranului, e un lucru vital. Un Iran cu capacități nucleare ar fi fost o amenințare pentru viitorul Israelului și Orientului Mijlociu. Și pentru Europa".

Rutte a mai precizat că Strâmtoarea Ormuz "trebuie să se deschidă cât mai repede", lucru "crucial pentru economia mondială".



"Aliații discută cu SUA și între ei cea mai bună modalitate pentru a rezolva această problemă de securitate. Am încredere că aliații ne vor sprijini", a mai spus Rutte.