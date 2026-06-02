SAFE: Guvernul alocă aproape 200 mil. euro DIGI, unde acționar este orădeanul Zoltan Teszari

Guvernul a prezentat marți stadiul implementării Programului SAFE, unde apare și un contract de aproape 200 milioane de euro cu Digi România, companie care deține și postul TV Digi24, dar și site-ul digi24.ro, cât și radioul DigiFM.

Contractul fără ca Guvernul să ofere prea multe detalii, prevede ezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România.

LLM (abrevierea din engleză pentru Large Language Model sau Model Lingvistic de Mari Dimensiuni) este un tip avansat de inteligență artificială specializat în înțelegerea, interpretarea și generarea limbajului uman. Aceste sisteme stau la baza roboților de chat populari și a asistenților virtuali.

Aceste programe sunt folosite pentru generare de conținut: scriu articole, e-mailuri, scenarii, poezii sau traduc documente. De asemenea, fac rezumat și analiză, adică pot extrage ideile principale din rapoarte lungi sau pot oferi explicații simplificate. Mai sunt folosite și la programare, unde scriu și verifică linii de cod pentru dezvoltatorii software.

Extremiștii fac legătura între acționarul DIGI România și Ilie Bolojan, ambii "vecini"

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, s-a întrebat miercuri dacă este legal acest contract.

"Ei bine, prin programul SAFE s-au acordat contracte, fără licitație, în valoare de 16,8 miliarde de euro, bani pe care România îi împrumută de la UE și pentru care va plăti , timp de 35 de ani (cu o perioadă de grație de 10 ani) o dobândă pe care nu o cunoaște nimeni acum (azi este 3,4%). Deci, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a făcut legi speciale pentru ca guvernul Bolojan să poată atribui aceste contracte fără licitație", a scris Peiu pe pagina lui de Facebook.



De asemenea, Peiu s-a întrebat și dacă este moral contractul, afirmând că aici lucrurile care trebuie analizate sunt mai multe.



"principalul acționar al DIGI, Zoltan Teszari este un orădean, la fel ca premierul Bolojan și la fel ca persoana care a decis aceste contracte, Mihai Jurca, șeful cancelariei premierului. DIGI România nu este un furnizor (re)cunoscut de soluții de tip LLM pentru securitate cibernetică și nici nu știm ce capacitate de integrare are. Există, în România, alți furnizori recunoscuți pentru experiența și profesionalism în acest tip de soluții, de la marile companii de profil precum SAP sau Oracle, Microsoft, SO Development, Google (Deep Mind), Amazon, Meta AI, Anthrop/c, Open AI, până la compania locală Bitdefender . Pentru ce a primit DIGI acest contract? Pentru o soluție LLM pentru securitate cibernetică", a continuat el.



Peiu susține că Guvernul atribuie contractul fără licitație "unei firme deținute în principal de un concitadin al premierului, într-un domeniu în care firma respectivă are o experiență fie inexistentă, fie necunoscută, pentru a realiza un produs care privește controlul spațiului public de exprimare".

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Merită menționat că premierul Ilie Bolojan este un invitat frecvent la posturile Digi24 și radioul DigiFM. De la preluarea șefiei PNL de către Bolojan nu există date publice despre banii plătiți de partid pentru aparițiile publice ale acestuia, însă merită amintit că un milion de euro din bani publici au fost plătiți de PNL site-ului Digi24.ro prin intermediul unei agenții de publicitate, după ce în fruntea partidului au ajuns Nicolae Ciucă și Lucian Bode, arăta o investigație Libertatea din 2023