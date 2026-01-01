SAFE: MApN a semnat contractul pentru zeci de drone destinate Armatei Române

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, anunță semnarea cu compania Quantum Systems a contractului de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, parte a proiectelor aprobate prin SAFE.

Valoarea contractului este de 30.700.000 euro fără TVA și presupune livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și a 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”, potrivit ministrului.

Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România.

"În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, pentru acest proiect am găsit soluții pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”, a scris ministrul interimar pe pagina lui de Facebook.