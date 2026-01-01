Scafandrii militari au neutralizat o mină marină, pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai

Forțele Navale Române au neutralizat miercuri, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai.

Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45, potrivit MApN.

Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență 'Dobrogea', care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.