Scafandrii militari români s-au antrenat cu omologii greci pentru combaterea minelor

Centrul 39 Scafandri a participat, cu militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD), la Exercițiul multinațional ARIADNE 26, organizat de Forțele Navale Elene, în perioada 2-13 martie, în Souda, Insula Creta.

Pe parcursul activităților desfășurate conform scenariilor stabilite, participanții au executat o serie de secvențe de instruire, care au inclus intervenții prin inserție aeriană asupra minelor aflate în derivă, precum și operațiuni de distrugere a muniției improvizate, utilizând tehnici și proceduri specifice.

Totodată, exercițiul a oferit cadrul necesar pentru schimbul de experiență între specialiștii din statele implicate, contribuind la îmbunătățirea procedurilor comune de acțiune în mediul maritim.

ARIADNE 26 a avut ca scop perfecționarea deprinderilor de lucru specifice activităților EOD și creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile similare din cadrul NATO, cu atribuții în lupta contra minelor marine.

Militarii Forțelor Navale Române spun că și-au consolidat nivelul de pregătire profesională și au testat capacitatea de cooperare în cadrul unor structuri multinaționale, iar experiența dobândită va contribui la dezvoltarea capabilităților operaționale în domeniul luptei împotriva dispozitivelor explozive.