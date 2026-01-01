Sebastian Ghiță, implicat în războiul hibrid al Kremlinului-documente obținute de jurnaliști armeni

The Fact Investigation Platform din Armenia a intrat în posesia unor documente care arată cum Kremlinul coordonează campanii de influențare a opiniei publice folosind agenți de influență din țările europene. Printre ei și Sebastian Ghiță.

Documentele includ corespondență, capturi de ecran, rapoarte, planuri și alte materiale de la Social Design Agency (SDA), care operează sub supravegherea de facto a lui Serghei Kirienko, adjunctul șefului de cabinet al Administrației Prezidențiale Ruse.

Documentele conțin scheme de campanii de informare deja implementate sau planificate de agenție în Armenia, Franța, Ucraina, Germania, Moldova, Norvegia și în alte țări.

Instrumentele utilizate includ duplicarea de site-uri, răspândirea de știri false, organizarea de proteste la fața locului, activități de sabotaj și alte acțiuni, implicând experți și lideri de opinie care răspândesc opiniile dorite.

În țările europene, acțiunile au avut ca scop principal generarea de furie față de migranți, Ucraina și, ocazional, Armenia, sprijinirea forțelor de extremă dreapta și răspândirea altor narațiuni pro-ruse. Acțiuni semnificative au avut ca scop discreditarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prim-ministrului Armeniei, Nikol Pașinian, și a președintei Moldovei, Maia Sandu.



În documentele analizate de FIP.am, informațiile despre Republica Moldova se concentrează în principal pe încercările de a o discredita pe președinta Maia Sandu, și de a-și stabili influența în media regionale.

În special, potrivit documentelor, au fost desfășurate campanii coordonate împotriva Maiei Sandu, în cadrul cărora au fost utilizate așa-numitele investigații privind activitățile Fundației Sandu.

Documentele arată că s-a luat în calcul ideea de a-l folosi pe fostul deputat Sebastian Ghiță pentru a susține că administrația lui Sandu a încercat să blocheze răspândirea știrilor negative despre el la România TV, post pe care-l deține, în schimbul a 150.000 de euro.

Documentele dezvăluie că Maia Sandu este menționată ca una dintre principalele ținte ale site-ului SNG.TODAY (și SNG{.}FM), care este deținut de Social Design Agency (SDA) și sponsorizat de Kremlin și Maria Zaharova.

Republica Moldova este considerată o zonă activă de război informațional, unde scopul principal a fost discreditarea guvernului pro-european.

Cercetat în mai multe dosare, Sebastian Ghiță a fugit în Serbia în 2016 pentru a scăpa de arest. În unele dosare a fost deja achitat, în principal ca urmare a prescrierii faptelor. Autoritățile române nu au reușit să obțină extrădarea lui, iar în 2020 Ghiță a obținut azil politic.



