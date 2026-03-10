Ședință CSAT: se discută dislocarea temporară a unor capabilități militare SUA la baza Kogălniceanu

Ședință CSAT, în desfășurare de la ora 09:30, la Palatul Cotroceni. Orientul Mijlociu, implicații pentru România - securitate și piețe. Analiza utilizării bazei Kogălniceanu.

10 martie 2026 Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, ora 09:30, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Solicitarea privind dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă pe teritoriul României ar veni din partea Pentagonului. Acestea ar urma să fie dislocate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Solicitarea ar avea legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu. Baza Mihail Kogălniceanu a fost folosită și în vara anului 2025, în timpul unui conflict între Israel și Iran.