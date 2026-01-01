Șeful diplomației franceze l-a convocat pe ambasadorul rus la Paris, după incidentul de la Galați

Invitat la postul de radio France Inter, Jean-Noël Barrot a condamnat actul iresponsabil al Rusiei. „În primul rând, vreau să condamn acest act iresponsabil al Rusiei, care vizează o țară prietenă, membră a Uniunii Europene și a NATO, și care s-a soldat cu doi răniți”, a declarat ministrul de externe.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, l-a convocat pe ambasadorul rus în Franța vineri dimineață, și a afirmat că intenționează să ”îi spună că atacurile masive împotriva civililor de weekendul trecut, amenințările la adresa diplomaților francezi și europeni de la Moscova și aceste noi acte iresponsabile sunt acte de intimidare care sunt atât imprudente, cât și inutile, deoarece nu ne vor descuraja în niciun fel să sprijinim rezistența ucraineană”/

Ministrul nu a dorit să comenteze în acest moment dacă drona rusă s-a prăbușit intenționat pe teritoriul românesc. ”Nu am toate informațiile în acest stadiu”, a declarat el, adăugând că ”vor fi solicitate explicații de la ambasadorul rus”.

”NATO are o gamă largă de răspunsuri posibile”, a avertizat Jean-Noël Barrot după prăbușirea dronei rusești în România, ”și, prin urmare, dacă securitatea unei țări NATO este în pericol, răspunsul poate fi devastator”.

El a reiterat faptul că ”răspunsul NATO este întotdeauna foarte ferm, dar și foarte proporționat”, subliniind că NATO este ”cea mai puternică alianță de securitate din lume”.

Vor fi inițiate discuții între România și ceilalți membri NATO pentru a stabili cum să se răspundă la această incursiune a dronelor rusești.