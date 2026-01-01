Există o schimbare evidentă de dispoziție în Rusia, notează Kaupo Rosin, șeful serviciului de informații externe estonian. Atmosfera este deosebit de proastă la Kremlin.

„Nu mai aud vorbind despre o victorie totală”, a declarat el pentru CNN. „Oamenii înțeleg că situația de pe frontul din Ucraina nu merge deosebit de bine pentru ruși.”

El a menționat, de asemenea, un punct în care valul actual s-ar putea schimba. „Suntem poate la patru sau cinci luni distanță de un moment în care rușii nu vor mai putea negocia dintr-o poziție de forță.”

Putin nu mai poate recruta suficienți oameni în mod voluntar

Potrivit lui Rosin, rușii pierd mai mulți oameni pe câmpul de luptă decât pot recruta în circumstanțele actuale. El se referă la faptul că trupele lui Putin au recrutat până acum în principal voluntari, aproape fără recrutare obligatorie, relatează Focus.de.

Pentru a escalada situația din Ucraina, însă, rușii ar avea nevoie de „mult mai mult personal”. Singura opțiune pentru aceasta este cel puțin o mobilizare parțială, precum cea care a avut loc în septembrie 2022.

Stabilitatea internă a Rusiei - în pericol

Dar tocmai asta ar crea probleme pentru stabilitatea Rusiei. „Știm că sunt foarte preocupați de stabilitatea internă”, a spus șeful serviciilor de informații. Pe lângă lipsa forțelor armate, există și o lipsă de oameni pentru locuri de muncă în economie.

Mai mult, soldații care se întorc de pe front aduc adesea cu ei probleme acasă. „Ceea ce aduc acasă este violență, instabilitate, probleme psihologice și criminalitate”, a spus Rosin. „Acest lucru are deja un efect asupra populației ruse.”

Există rapoarte repetate despre excese violente comise de soldații care se întorc în Rusia. Criminalii grațiați pentru a merge pe front provoacă, de asemenea, frecvent probleme. În unele cazuri, criminalii grațiați au comis alte crime acasă, în Rusia.

Cu toate acestea, el nu vede o revoluție pe străzile Rusiei în viitorul apropiat. „Dar uneori, astfel de sisteme sunt foarte goale în interior. Și, dacă se întâmplă ceva, se întâmplă foarte repede. Atunci vom fi cu toții surprinși.”

Rubio: SUA nu mai mediază între Rusia și Ucraina

Situația de pe frontul din Ucraina ar putea fi influențată și de faptul că SUA nu vor mai media între Ucraina și Rusia. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio, la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Helsingborg, Suedia.

„Am fost singurii cu care atât rușii, cât și ucrainenii au fost dispuși să discute. Așa că ne-am implicat. Din păcate, acest lucru nu a dus la niciun rezultat”, a spus Rubio. Cu toate acestea, el a adăugat că vor continua dacă va fi necesar. „Suntem pregătiți să jucăm acest rol”, a declarat secretarul de stat.

