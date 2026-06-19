Simion n-ar fi ajutat Ucraina. Are impresia că AUR a devenit un partid frecventabil

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți, după consultările de la Cotroceni, că el n-ar fi scos România din UE și NATO, dar nu ar fi ajutat Ucraina.

"Astăzi președintele nu a făcut aprecieri. Mă bucur ca nu mai există calificative negative la adresa noastră", a spus Simion, adăugând că AUR nu e un partid anti-occidental, ci un susținător al "Parteneriatului transatlantic și al valorilor democratice care îl caracterizează".

În opinia sa, Nicușor Dan a înțeles că AUR e o formațiune cât se poate de "atașată la valorile românești" și că fără AUR nu se poate "rezolva această criză guvernmentală".

"Toată România a înțeles doar că e un pic cam târziu", a mai spus el, făcând - la fel ca președintele apel "la calm".

"Aur e parte a soluției, nu a problemei", a susținut el, pledând pentru o "reconciliere națională", deși în continuare vrea suspendarea lui Dan.

Suntem "într-o nouă etapă, am trecut peste etichetări", a spus Simion, după care a vorbit de "mintea încâlcită" a președintelui.

Aceasta vizează "reconcilierea societății românești, inclusiv la alegerile din mai 2025 societatea românească a fost divizată artificial în proeuropeni și antieuropeni, lucru recunoscut ulterior de Nicușor Dan ca fiind fals", a explicat Simion.

"Eu n-aș fi scos țara nici din UE, nici din NATO, doar că e o diferență de opinii și, cu siguranță, eu nu aș fi dat banii românilor, mai ales în actuala criză, către Ucraina", a mai explicat Simion, după ce a reamintit că partidul său face parte din ECR Giorgiei Meloni și al președintelui polonez, ambii susținători ai sprijinului pentru Ucraina.