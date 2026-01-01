Sistemul anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României.

Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională, precizează Ministerul Apărării într-un comunicat.

Conform comunicatului, Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere și apărare a spațiului aerian, pentru "consolidarea capacității de reacție și creșterea nivelului de protecție a populației".

Ce este Merops?

Merops reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase.

Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național.

Armata României continuă să dezvolte și să modernizeze capabilitățile de apărare aeriană și contra-UAS, în deplină coordonare cu aliații și partenerii săi, pentru a răspunde eficient provocărilor actuale de securitate și pentru a asigura protecția cetățenilor și a teritoriului național.

Testată în Ucraina

Dronele Merops au fost dezvoltate de Project Eagle, o companie de apărare susținută de fostul CEO Google, Eric Schmidt, și au fost trimise în Ucraina în 2024, unde și-au dovedit eficacitatea.

O dronă Merops costă în jur de 14.000-15.000 de dolari.

Merops e mai ieftină decât o dronă Shahed iraniană, care costă cel puțin 20.000 de dolari.

În martie, Armata SUA a trimis în Orientul Mijlociu 10.000 de drone interceptoare Merops.

