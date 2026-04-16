Căutare

Mod Noapte/Zi

Sondaj Poll/Int: AUR domină în intenția de vot. Cum arată harta politică pe județe

Sebastian Rotaru 13:31
Inquam Photos / Octav Ganea
Un barometru Poll/Int România, realizat în aprilie 2026 de Agenția de Rating Politic, condusă de Cristian Andrei, indică o scenă politică fragmentată, marcată de lipsa liderilor cu susținere largă și o creștere puternică a curentului populist.

Potrivit sondajului, AUR se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu 35,8%, la o distanță considerabilă de PSD (17,2%) și PNL (14,2%). USR ar obține 11,2%, iar partidele populiste SOS România și POT contribuie la un total de peste 45% pentru această zonă politică.

Nivelul de participare estimat este moderat: doar 48% dintre respondenți declară că ar merge sigur la vot dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. În același timp, un procent ridicat de alegători rămâne indecis (28,3%) sau declară că nu ar vota (17,2%).

În ceea ce privește încrederea în lideri, niciun politician nu depășește pragul de 35%. Cel mai bine plasat este George Simion (31,3%), urmat de Nicușor Dan (24,2%) și Ilie Bolojan (21,8%), semn al unei crize persistente de leadership la nivel național.Principala problemă indicată de români rămâne corupția (21,9%), urmată de taxele mari (18,2%) și nevoia de reformă a statului (11,1%). Inflația și datoria publică sunt, de asemenea, preocupări importante.

O noutate a acestui barometru este introducerea unui model de estimare a intenției de vot la nivel județean. Conform datelor, AUR obține scoruri ridicate în multe județe, inclusiv peste 40% în Călărași, Ialomița și Hunedoara, în timp ce în Giurgiu este estimat la 30,2%.

Un capitol important al sondajului vizează prioritățile românilor. Cea mai urgentă problemă indicată este corupția (21,9%), văzută ca simbol al nevoii de schimbare a sistemului. Pe locurile următoare se află taxele și impozitele mari (18,2%) și reformarea statului și reducerea birocrației (11,1%). Alte preocupări includ inflația (8,8%), reducerea datoriilor statului (6%) și menținerea locurilor de muncă (5,5%). Domenii precum educația, sănătatea sau apărarea sunt menționate mai rar, dar rămân relevante în percepția publică.

Background

Fișă tehnică

Sondaj cu interviuri administrate în panel online (CAWI). 1187 de interviuri cu populație 18+, reprezentativă pentru România, durata: 1-10 Aprilie 2026.

Metodologie: Panel online, opt-in, cu ponderare two-phase weighting, pe variabilele vârstă, sex, educație, mediu de rezidență, regiune, utilizare internet, vot anterior – conform datelor oficiale INS și AEP.

Eroare statistică la nivel național: 2,8%.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.