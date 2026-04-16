Sondaj Poll/Int: AUR domină în intenția de vot. Cum arată harta politică pe județe

Un barometru Poll/Int România, realizat în aprilie 2026 de Agenția de Rating Politic, condusă de Cristian Andrei, indică o scenă politică fragmentată, marcată de lipsa liderilor cu susținere largă și o creștere puternică a curentului populist.

Potrivit sondajului, AUR se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu 35,8%, la o distanță considerabilă de PSD (17,2%) și PNL (14,2%). USR ar obține 11,2%, iar partidele populiste SOS România și POT contribuie la un total de peste 45% pentru această zonă politică.

Nivelul de participare estimat este moderat: doar 48% dintre respondenți declară că ar merge sigur la vot dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. În același timp, un procent ridicat de alegători rămâne indecis (28,3%) sau declară că nu ar vota (17,2%).

În ceea ce privește încrederea în lideri, niciun politician nu depășește pragul de 35%. Cel mai bine plasat este George Simion (31,3%), urmat de Nicușor Dan (24,2%) și Ilie Bolojan (21,8%), semn al unei crize persistente de leadership la nivel național.

O noutate a acestui barometru este introducerea unui model de estimare a intenției de vot la nivel județean. Conform datelor, AUR obține scoruri ridicate în multe județe, inclusiv peste 40% în Călărași, Ialomița și Hunedoara, în timp ce în Giurgiu este estimat la 30,2%.

Un capitol important al sondajului vizează prioritățile românilor. Cea mai urgentă problemă indicată este corupția (21,9%), văzută ca simbol al nevoii de schimbare a sistemului. Pe locurile următoare se află taxele și impozitele mari (18,2%) și reformarea statului și reducerea birocrației (11,1%). Alte preocupări includ inflația (8,8%), reducerea datoriilor statului (6%) și menținerea locurilor de muncă (5,5%). Domenii precum educația, sănătatea sau apărarea sunt menționate mai rar, dar rămân relevante în percepția publică.