Sondaj: Sprijinul pentru UE rămâne stabil în Moldova, dar opiniile se polarizează

Sprijinul general pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne stabil, dar se observă o polarizare tot mai puternică a opiniei publice, potrivit unui raport ai Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.

Potrivit studiului, 53% dintre moldoveni ar vota în favoarea aderării la UE, în creștere ușoară față de 52% în 2024, în timp ce 33% preferă ca țara să rămână în afara UE, față de 28% în 2024. Rezultatele reflectă aproape fidel votul pentru referendumul privind aderarea la UE din octombrie 2024, indicând o majoritate restrânsă în favoarea integrării europene, relatează agenția de presă IPN.

Aproximativ 36% din respondenți și-au exprimat sentimente de atașament față de Rusia, în creștere față de 30% în 2024.

Raportul arată că moldovenii care au locuit în țările UE sunt de două ori mai optimiști în privința aderării la UE, comparativ cu cei care au locuit în Rusia, evidențiind impactul experienței directe și al mediului informațional asupra așteptărilor.

Sprijinul este mult mai scăzut în rândul celor care consideră mass-media din Federația Rusă drept o sursă importantă și de încredere.