SRI și-a amintit că a gestionat contractul cu DIGI și nu Guvernul

După ce joi a pasat responsabilitatea în curtea Guvernului, SRI a precizat vineri că a gestionat contractul cu DIGI în cadrul SAFE.

SRI ”a identificat necesitățile și obiectivele achiziției, prin raportare la atribuțiile legale ale instituției, dar și la obiectivele programului SAFE” și ”a realizat consultarea pieței, pentru a identifica soluțiile tehnice și financiare;a elaborat documentația de atribuire”, a precizat vineri SRI într-un comunicat, după ce joi susținuse că decizia a fost a Grupului de lucru:

”Proiectul în discuție este circumscris Planului de investiții pentru industria europeană de apărare, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului 62/2025, cu modificările și completările ulterioare. Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de șeful Cancelariei prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG 62/2025. Selecția se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ. Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.

Ulterior deciziei serviciului, ”documentul de analiză a solicitării de informații, întocmit de SRI conform procedurilor legale, a fost transmis spre analiză și aprobare, către Grupul de lucru interinstituțional, CSAT și Parlament prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională”.

