Starea de urgență declarată în Ungaria din cauza războiului ruso-ucrainean se încheie după patru ani

Începând de joi, după patru ani, starea de urgență impusă de Orbán din cauza războiului ruso-ucrainean,a fost ridicată, a anunțat joi dimineață premierul pe pagina sa de Facebook, transmite MTI.

Péter Magyar a scris: "Astfel ne luăm rămas bun și de la guvernare prin ordonanțe, introdusă acum șase ani. Revenim la normalitate".

Starea de urgență a fost declarată pe 24 mai 2022, în ziua în care a fost format cel de-al cincilea guvern Orbán, din cauza războiului ruso-ucrainean izbucnit pe 24 februarie 2022. Parlamentul a mandatat guvernul de atunci de mai multe ori, cel mai recent în toamna anului 2025, să prelungească starea de urgență cu 180 de zile, până pe 13 mai 2026.

Conform bazei de date juridice disponibile online, în ultimii patru ani au fost emise peste 170 de orodonanțe de guvernul ungar, care invocă starea de urgență declarată în contextul "conflictului armat și al dezastrului umanitar de pe teritoriul Ucrainei".

După alegerile din 12 aprilie, care au adus victoria Partidului Tisza, liderul partidului, Péter Magyar - de atunci prim-ministru - a cerut mai întâi guvernului Orbán demisionar să prelungească starea de urgență până pe 31 mai, pentru a avea timp suficient pentru modificarea legislației. În cele din urmă, acest lucru nu s-a întâmplat, însă legislația privind transformarea ordonanțelor privind starea de urgență în lege a fost adoptată în sesiunea inaugurală a Parlamentului din 9 mai.

Legea a intrat în vigoare pe 14 mai, odată cu încheierea stării de urgență.

