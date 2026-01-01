Statele de pe Flancul Estic: Clauzele de apărare ale UE și NATO ar trebui să se completeze reciproc

Deși țările de pe Flancul Estic al UE abia încep să discute despre utilizarea clauzei de apărare a UE, acestea recunosc că aceasta ar putea fi deosebit de utilă în cazul unor atacuri hibride și cibernetice.

Cu toate acestea, ele continuă să se bazeze în primul rând pe NATO pentru asigurarea securității lor.

Când liderii UE s-au reunit pentru summitul informal din Cipru, în aprilie, articolul 42.7 din Tratatul UE a fost pus în discuție pentru prima dată. Clauza obligă fiecare stat membru al UE să ofere „ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate la dispoziția sa” dacă un alt stat membru este victima unei agresiuni armate.

Aceasta a fost invocată o singură dată - în noiembrie 2015, când Franța a activat clauza după atacurile teroriste de la Paris. Chiar și atunci, mecanismul nu a generat un răspuns coordonat al UE.

La Nicosia, președintele Consiliului European, António Costa, a recunoscut public că discuția se referă acum la modul în care clauza „poate fi utilizată în practică”. Înaltul Reprezentant al UE a informat liderii cu privire la eforturile în curs, inclusiv la elaborarea într-o fază incipientă a unui manual.

Următorul pas a fost o așa-numită „simulare de lucru” în cadrul Comitetului Politic și de Securitate (CPS) la începutul lunii mai, unde ambasadorii statelor membre au desfășurat o simulare de trei ore, cu ușile închise, pe diverse scenarii. Scopul a fost de a testa modul în care articolul 42.7 ar fi activat în practică - cine coordonează, ce instrumente (militare, economice, diplomatice, umanitare etc.) sunt disponibile - și de a identifica lacunele.

Au ieșit la iveală foarte puține informații despre această reuniune, în principal din cauza caracterului său închis și din motive de securitate, așa că, deocamdată, există loc pentru dezbateri și diverse interpretări.

Am analizat mai atent dacă țările de pe Flancul estic al UE consideră articolul util sau chiar necesar, cum îl interpretează și dacă există vreo dezbatere publică pe această temă.

Liniște pe frontul de est

Utilizarea articolului 42.7 a făcut obiectul unei discuții destul de ample la Bruxelles, dar nu era clar dacă același lucru era valabil și în statele membre de pe #FlanculEstic. Tocmai pe acest aspect ne-am concentrat.

Începând cu țările din Grupul de la Vișegrad, practic nu a existat nicio dezbatere pe această temă în Slovacia sau Cehia, nici în discursul public, nici în rândul liderilor politici. Au existat doar mențiuni succinte în mass-media.

Problema a intrat în dezbaterea publică din Polonia mai ales ca răspuns la comentariile prim-ministrului Donald Tusk. El a susținut că UE ar trebui să fie capabilă să ia decizii concrete și operaționale în domeniul securității - în special în ceea ce privește protecția frontierei de est a UE - și că astfel de responsabilități ar trebui tratate ca fiind cu adevărat europene.

De ani de zile, în Ungaria nu a existat practic nicio dezbatere publică sau politică semnificativă nici cu privire la articolul 42.7, nici la clauza de solidaritate a UE, articolul 222. Potrivit lui Tamás Csiki Varga, cercetător principal la Institutul John Lukacs pentru Politică și Strategie al Universității Ludovika, această tăcere reflectă trăsături mai profunde ale culturii politice din era Viktor Orbán.

„Uniunea Europeană a fost în mare parte prezentată ca un adversar în politica internă”, spune Csiki Varga. „Orice aspect legat de solidaritate sau de responsabilitatea comună în cadrul structurilor europene a rămas în afara discursului politic dominant”, adaugă el.

Subiectul a fost aproape complet ignorat și în România. Nici măcar președintele Nicușor Dan, care este responsabil de politica externă a României, nu i-a acordat o importanță reală. Problema nu a fost abordată nici de politicieni, nici de diplomați, nici de experți, nici de mass-media.

În Bulgaria, articolul 42.7 rămâne, deocamdată, în mare parte abstract, întrucât este absent din discuțiile politice interne și nu face parte din niciun plan serios de securitate națională.

Și totuși, în urma ultimelor discuții dintre liderii UE din Cipru, bulgarii reevaluează articolul, deși în mod discret, în contextul războiului rus din Ucraina, al conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii amenințărilor hibride în întreaga Europă.

Situația este destul de similară în Letonia, unde articolul 42.7 este din ce în ce mai mult discutat ca un mecanism practic de securitate. Cu toate acestea, dezbaterea din Letonia rămâne concentrată în mare parte în rândul oficialilor din domeniul politicii externe, al experților în apărare și al analiștilor de securitate, fără a deveni o temă politică internă majoră.

Pentru Lituania, primăvara anului 2026 marchează un moment de cotitură. În urma reuniunii de la Cipru, tema a intrat pe agenda politică propriu-zisă. Președintele Gitanas Nausėda a confirmat că Lituania va participa activ la primele „exerciții de simulare” practice menite să pună în aplicare acest articol.

În anii 2010, Finlanda a fost una dintre puținele țări dornice să vadă UE jucând un rol mai activ în apărarea continentului, subliniind în mod explicit rolul articolului 42.7. În 2016 și 2018, Finlanda și Franța au publicat chiar două declarații comune care solicitau, printre altele, consolidarea politicii de apărare a UE.

În Finlanda, principalul factor de decizie care a menținut articolul 42.7 în centrul atenției a fost Sauli Niinistö, care a ocupat funcția de președinte între 2012 și 2024. Înainte ca Finlanda să adere la NATO, Niinistö a solicitat clarificarea și consolidarea conținutului specific al articolului.

De când Finlanda a aderat la NATO în aprilie 2023, nu a existat o dezbatere publică extinsă cu privire la acest articol. În schimb, unii deputați europeni și experți au discutat problema în diverse contexte.

Instrument util în cazul atacurilor hibride?

Nu este încă clar ce tip de atac ar declanșa efectiv o cerere de ajutor în temeiul acestei clauze. Un atac militar convențional? O dronă care trece granița, un atac cibernetic care paralizează rețeaua electrică, sabotarea unei conducte de gaz? Am analizat unde trag linia în acest moment țările de pe Flancul Estic sau experții naționali.

Este oare benefic să o definim? Matúš Halás, cercetător principal la Institutul de Relații Internaționale din Praga, susține că „nu este în interesul nostru să specificăm criteriile exacte pentru activarea clauzei. Este mai bine să îi lăsăm pe adversarii noștri să ghicească”.

Potrivit acestuia, esența problemei privind credibilitatea articolului rezidă în faptul că UE nu dispune de un sistem de comandă și control capabil să îl pună în aplicare în cazul în care sunt necesare asistența reciprocă și acțiunea colectivă.

Un argument foarte similar este adus în Bulgaria. Diferența cheie între articolul 42.7 din Tratatul UE și articolul 5 din Tratatul NATO este că primul nu dispune de o strategie și o structură reale. Un înalt oficial bulgar a comentat că articolul 42.7 nu este, în general, operațional. Acesta este „parte a Tratatului ca opțiune, dar nu există proceduri sau mecanisme detaliate definite pentru activarea sa, în cazul în care această opțiune ar fi activată.”

Tuomas Iso-Markku, cercetător principal la Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale (FIIA), afirmă că articolul 42.7 se referă în mod specific la o agresiune armată pe teritoriul unui stat membru, dar nicăieri nu se definește în detaliu ce tip de atac ar putea duce la invocarea acestui articol. În Finlanda - la fel ca în cea mai mare parte a Europei - nu a existat o definiție publică a pragului exact.

„În cele din urmă, este o chestiune politică momentul în care un stat membru decide că este necesar să invoce acest articol”, subliniază Iso-Markku.

În ultimii ani, Finlanda a fost martora unor avarii la conductele și cablurile din Marea Baltică, a unor drone de atac ucrainene care au ajuns pe teritoriul finlandez, a bruiajului GPS care a afectat traficul aerian și maritim, a atacurilor cibernetice și DDoS rusești, precum și a solicitanților de azil care au fost îndrumați din Rusia către granița finlandeză. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste incidente nu a dus la o discuție publică privind invocarea articolului.

Totuși, situația s-ar putea schimba dacă UE ar crea efectiv un manual de utilizare.

În ceea ce privește Cehia, Ministerul Afacerilor Externe a declarat pentru Update EU că țara consideră articolul „un instrument complementar pentru cooperarea europeană în materie de securitate”. „Vedem valoarea sa deosebită în răspunsul la amenințările hibride și cibernetice, unde poate consolida coordonarea și acțiunea comună între statele membre ale UE”, a adăugat ministerul.

Poziția oficială a Slovaciei cu privire la această chestiune nu este încă definită. Cu toate acestea, experții în domeniul apărării din cadrul a trei partide politice slovace recunosc relevanța atacurilor hibride, deși opiniile lor diferă în ceea ce privește gradul de susținere a extinderii apărării colective asupra acestora.

În timp ce partidul minoritar din coaliția de guvernare, Partidul Național Slovac (SNS) de extremă dreapta, a adoptat o poziție vagă, partidele de opoziție pro-UE – principalul partid, Slovacia Progresistă (PS), și Democrații – susțin în mod explicit că apărarea colectivă ar trebui să se aplice și atacurilor non-militare sau hibride, dacă acestea au consecințe grave asupra securității.

Conform poziției Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, interpretarea articolului 42.7 ar trebui să se bazeze pe dispozițiile relevante ale dreptului internațional. În practică, aceasta înseamnă că termenul „agresiune armată” menționat în clauză ar trebui înțeles în același mod ca și conceptul de „atac armat” prevăzut la articolul 51 din Carta ONU.

Acest lucru sugerează că Polonia ar asocia această clauză în primul rând cu forme grave de agresiune militară, mai degrabă decât cu incidente izolate sau amenințări hibride de intensitate redusă. Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe nu a precizat un prag exact pentru toate scenariile.

Dr. Beata Górka-Winter, cercetătoare în domeniul securității și apărării internaționale la Universitatea din Varșovia, declară pentru FocusEurope.pl că atacurile cibernetice ar putea activa articolul 42.7 dacă efectele lor sunt comparabile cu forța armată, de exemplu prin perturbarea gravă a sistemelor energetice, de transport, de comunicații sau de sănătate și provocarea de daune majore sau victime. Același lucru se aplică sabotajului infrastructurii critice, cum ar fi conductele sau cablurile submarine.

O discuție similară are loc și în Letonia. Ministrul de externe Baiba Braže a subliniat că clauza ar trebui să păstreze „flexibilitate maximă” pentru a răspunde atât la „agresiunea armată”, cât și la „amenințările hibride”. Experții locali în politică externă asociază din ce în ce mai mult articolul 42.7 cu scenarii de război hibrid (atacuri cibernetice la scară largă, bruiaj GPS, sabotaj împotriva infrastructurii din Marea Baltică sau incursiuni ostile cu drone), mai degrabă decât doar cu invazia convențională.

În cadrul comunității de securitate din Lituania, există un consens larg asupra faptului că scopul principal al acestui mecanism este de a umple „zonele gri”. Lituania ar invoca cel mai probabil asistența prevăzută de acest articol ca răspuns la atacuri hibride de natură sistemică: sabotaje la scară largă ale infrastructurilor critice (rețele energetice, conducte de gaz) sau atacuri cibernetice paralizante îndreptate împotriva instituțiilor de guvernare ale statului.

În astfel de cazuri, solidaritatea UE ar putea lua forma unei asistențe rapide din partea experților, a unor surse alternative de energie sau a unui răspuns coordonat la dezinformare, înainte de a exista motive suficiente pentru activarea mecanismelor de apărare colectivă.

În ceea ce privește Ungaria, Csiki Varga susține că, deși factorii de decizie și strategii de apărare maghiari erau conștienți de existența articolului 42.7, nu l-au considerat niciodată o opțiune politică realistă.

Chiar și în momentele care ar fi putut, teoretic, să declanșeze o discuție privind articolul 42.7, Ungaria a evitat subiectul. Acest lucru a rămas valabil atunci când o dronă a traversat spațiul aerian maghiar venind din Ucraina în 2022 și, ulterior, când protecția infrastructurii energetice a devenit o temă politică majoră pe plan intern. Cu toate acestea, acest lucru s-ar putea schimba ușor în viitor.

În cazul României, pozițiile nu sunt cunoscute. Președintele Dan a declarat în Cipru că discuția despre articol abia a început și că „evident, orice cooperare în materie de securitate este binevenită”.

NATO este piatra de temelie. Și cu asta basta

La Nicosia se simțea o „neliniște tacită”. Articolul 42.7 face Europa mai sigură sau îi oferă Washingtonului un pretext pentru a se retrage din NATO? Unele capitale consideră că consolidarea clauzei UE este urgentă și că ar fi trebuit făcută de mult. Altele se tem că aceasta transmite un semnal greșit unei administrații americane deja imprevizibile.

Ce părere au statele de pe Flancul Estic?

Ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braže, a subliniat că Letonia „consideră NATO piatra de temelie a apărării colective” și a afirmat că articolul 42.7 ar trebui să se dezvolte „mână în mână cu NATO”. Țara rămâne prudentă în privința oricărei interpretări a articolului 42.7 care ar putea slăbi NATO sau semnala o dependență redusă de Statele Unite. Oficialii letoni prezintă în mod constant clauza ca fiind complementară NATO, mai degrabă decât o alternativă la aceasta. Reuters a raportat că Letonia face parte din grupul de țări ale UE care insistă că consolidarea articolului 42.7 „nu ar fi în niciun caz considerată un semn de neîncredere în NATO sau de slăbire a Alianței”.

Mai multe alte state de pe Flancul Estic par să aparțină acestui grup. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Cehiei, țara consideră că apartenența la NATO este piatra de temelie a securității sale. „Articolul 42.7 nu are scopul de a înlocui mecanismul de apărare colectivă al NATO și nici nu reprezintă un pas către crearea unei armate europene.”

Poziția Lituaniei rămâne, de asemenea, fără echivoc: orice inițiativă a UE trebuie să completeze structurile NATO, nu să le dubleze. La Vilnius, există o prudență justificată cu privire la faptul că discuțiile prea aprinse despre „autonomia strategică” europeană ar putea deveni un pretext pentru izolaționiștii americani de a-și reduce angajamentele militare în Europa.

Cu toate acestea, având în vedere dinamica imprevizibilă a politicii interne a SUA, Lituania susține în tăcere inițiativa de elaborare a unui „manual al UE”. Pentru Lituania, acest lucru este important ca o garanție suplimentară de securitate, asigurând că Europa dispune de o capacitate autonomă de a răspunde la crize în vecinătatea sa.

În România, există un larg consens politic că securitatea României depinde de Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și de NATO. Chiar dacă relațiile cu Washingtonul nu sunt în prezent la cel mai bun nivel, Bucureștiul continuă să facă presiuni pentru un Parteneriat Strategic mai profund. Țara nu se opune eforturilor europene de apărare, dar insistă că acestea trebuie să completeze NATO, nu să o înlocuiască.

Chiar dacă prim-ministrul polonez Donald Tusk și-a exprimat îndoielile cu privire la fiabilitatea practică a articolului 5 din Tratatul NATO în contextul geopolitic actual, poziția guvernului a fost relativ stabilă: Varșovia susține consolidarea capacităților europene de apărare, dar nu în detrimentul NATO.

Oficialii polonezi subliniază în mod constant că inițiativele UE în domeniul apărării ar trebui să completeze Alianța, nu să o înlocuiască. Din perspectiva Poloniei, este esențial ca această clauză să nu devină o alternativă la angajamentele de apărare colectivă și nici să nu conducă la consecințe neintenționate asupra cooperării și parteneriatului dintre UE și NATO.

În Slovacia, partidul de guvernământ SNS susține că NATO rămâne „principalul garant al apărării militare a Europei” și avertizează că o integrare mai puternică a apărării UE ar putea adânci diviziunile politice din cadrul blocului și alimenta dezbaterile despre un „superstat” european.

Partidele de opoziție subliniază, de asemenea, rolul-cheie al NATO, dar susțin că incertitudinea legată de SUA face cu atât mai necesar ca Europa să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria sa securitate.

Decidenții finlandezi consideră că articolul 5 din Tratatul NATO și articolul 42.7 din Tratatul UE sunt complementare, mai degrabă decât să concureze sau să se diminueze reciproc. Iso-Markku subliniază că articolul 42.7 prevede că „angajamentele și cooperarea în acest domeniu trebuie să fie în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care, pentru statele membre ale acesteia, rămâne fundamentul apărării lor colective și forul pentru punerea în aplicare a acesteia.”

„Și din acest punct de vedere, a folosi existența acestui articol ca pe un fel de pretext pentru ca SUA să se retragă din apărarea Europei ar părea o mișcare destul de ieftină”, afirmă el.

În Bulgaria, politica de apărare rămâne strâns legată de NATO, care este considerată singurul cadru pe deplin funcțional pentru apărarea colectivă.

În același timp, Bulgaria este din ce în ce mai vulnerabilă la amenințările hibride care ar putea modifica semnificația clauzei. Războiul din Ucraina are consecințe pentru întreaga regiune a Mării Negre, iar țara noastră nu a rămas neafectată. De la începutul ostilităților, drone au apărut în repetate rânduri deasupra teritoriului bulgar. Bruiajul electronic este, de asemenea, o problemă pentru regiunea Mării Negre, dar în cazul Bulgariei, securitatea cibernetică reprezintă o amenințare mai mare.

În cazul Ungariei, Csiki Varga afirmă că „în orice chestiune legată de apărare, primul reflex este NATO și apărarea colectivă”. „UE ar intra în scenă doar dacă NATO nu ar funcționa cumva sau dacă statele europene ar dori în mod deliberat să gestioneze o problemă în mod independent”, adaugă el.

NATO rămâne garantul securității

Uniunea Europeană încearcă în prezent să revitalizeze și să clarifice articolul 42.7 din Tratatul privind UE, care reglementează asistența reciprocă în cazul unui atac asupra unui stat membru. Deși liderii europeni au început să lucreze la manuale practice și simulări, în țările de pe flancul estic al UE această chestiune este practic absentă din dezbaterea publică.

Majoritatea țărilor din regiune consideră această clauză în primul rând ca un instrument suplimentar care ar putea fi deosebit de util în abordarea amenințărilor hibride și a atacurilor cibernetice. Cu toate acestea, există un consens puternic în această privință că orice inițiativă europeană de apărare nu trebuie să slăbească rolul NATO, care rămâne principalul garant al securității.

Evoluția acestei dezbateri va depinde de posibilitatea clarificării liniei de demarcație dintre un incident de rutină și o agresiune armată, care ar declanșa mecanismul.

Autori: Ondřej Plevák, Natália Silenská, Márk Finta, Vinsent Tanovski, Pipsa Havula, Justina Asakavičiūtė, Cătălina Mihai Andris Kārkluvalks, Olga Jurkowska, Aleksandra Krzysztoszek

