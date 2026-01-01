Ștefănuță semnalează Autorității electorale ungare preocupări privind votul maghiarilor din România

În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță s-a adresat Autorității electorale maghiare pentru a exprima "preocupări serioase" privind votul prin corespondență al cetățenilor maghiari cu dublă cetățenie din România.

Aceste preocupări nu vizează aspecte politice sau geopolitice, ci respectarea strictă a cadrului legal și a standardelor democratice europene, precizează eurodeputatul român.

"Pe teritoriul României, participarea unui număr considerabil de alegători la acest scrutin impune o atenție sporită asupra modului în care sunt aplicate regulile privind votul prin corespondență. În acest sens, au fost semnalate o serie de situații concrete care ridică semne de întrebare privind conformitatea cu principiile legalității, transparenței și protejării votului", se arată în scrisoarea transmisă Autorității electorale maghiare de către eurodeputatul Verzilor Nicolae Ștefănuță.

Principalele probleme identificate, prezentate în scrisoare:

• Distribuirea buletinelor de vot fără garanții de securitate:

Buletinele de vot sunt expediate prin poștă și, în numeroase cazuri, sunt lăsate direct în cutiile poștale, fără confirmare de primire. Această practică permite accesul unor terțe persoane la materialele electorale și creează un risc real de utilizare neautorizată a voturilor.

• Posibile erori în actualizarea listelor electorale:

Au fost semnalate situații în care buletine de vot ar putea fi expediate către persoane decedate, ca urmare a lipsei unei sincronizări eficiente a registrelor. Astfel de disfuncționalități pot genera suspiciuni legitime privind corectitudinea procesului electoral.

• Intermedierea procesului electoral de către organizații cu afiliere politică:

În practică, organizații precum UDMR și Fundația Eurotrans sunt implicate în activități de

înscriere, colectare și transmitere a buletinelor de vot. Această implicare ridică întrebări legitime privind neutralitatea procesului și respectarea caracterului secret al votului.

• Lipsa unor mecanisme clare de supraveghere independent:

Procesul de colectare și transmitere a voturilor nu pare să beneficieze de o monitorizare

independentă suficientă. Nu sunt clar definite procedurile de verificare, nici traseul complet al buletinelor de vot.

• Practici neuniforme și nesecurizate de colectare a voturilor:

Au fost raportate situații concrete care ilustrează lipsa unor standarde unitare. De exemplu:

– în localități precum Corund, alegătorii pot depune buletinele de vot în diverse locațiiinformale din comunitate;– în Târgu Mureș, au fost semnalate puncte de colectare improvizate, precum containereneadaptate unui proces electoral;– în mediul rural, există cazuri în care intermediari colectează direct voturile de la cetățeni.

"Aceste practici pot afecta în mod direct caracterul liber, personal și secret al votului", atrage atenția Ștefănuță.

• Semnal de neîncredere din partea alegătorilor:

Un număr tot mai mare de cetățeni aleg să se deplaseze personal în Ungaria pentru a depune buletinele de vot. Acest comportament indică o lipsă de încredere în mecanismele actuale și sugerează percepția unor riscuri privind integritatea procesului.

"Aceste elemente, analizate împreună, conturează necesitatea unei evaluări riguroase a modului în care sunt aplicate normele legale în materie electorală", spune eurodeputatul român, solicitând verificarea eventualelor nereguli privind procesul electoral și asigurarea respectării cadrului legal în vigoare.

De asemenea, el cere clarificări privind regulile aplicabile votului prin corespondență și modul în care acestea sunt implementate. Totodată, solicită o poziție oficială din partea instituției dumneavoastră, precum și explicații precise privind măsurile prin care garantați că votul prin corespondență este organizat și desfășurat în mod corect, sigur și transparent pentru cetățenii maghiari din afara Ungariei.

Ce solicită vicepreședintele PE:

• clarificarea cadrului juridic aplicabil votului prin corespondență pentru cetățenii din afara Ungariei;

• detalierea procedurilor de distribuire a buletinelor de vot și a mecanismelor de confirmare a primirii acestora;

• explicarea modului în care sunt prevenite situațiile de vot multiplu sau utilizare frauduloasă a buletinelor;

• descrierea circuitului complet al votului, de la expediere până la validare;

• precizarea mecanismelor de control, audit și supraveghere independentă;

• indicarea măsurilor prin care se garantează caracterul liber și secret al votului în condițiile implicării unor terți.

"Respectarea dreptului fundamental la vot înseamnă mai mult decât acces la vot. Înseamnă

protecție eficientă, reguli clare și încredere în sistem. Nu putem asista pasiv la un proces

electoral compromis. Este responsabilitatea noastră comună să protejăm integritatea

democratică".