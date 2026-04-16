Strâmtoarea Ormuz, deschisă

18:29 actualizat: 18:50
ID 220736519 © Pavel Muravev | Dreamstime.com
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă în urma unui acord de încetare a focului între Liban și Israel, potrivit Reuters. Donald Trump a scris pe Truth că strâmtoarea e deschisă.

Președintele american Donald Trump a afirmat că este convins că un acord pentru încheierea războiului cu Iranul va fi încheiat „în curând”, deși momentul exact rămâne neclar.

"Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Hormuz. Aceasta nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii!" Președintele Donald J. Trump  

