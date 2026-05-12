Summitului B9 de la București: sprijinul pentru Ucraina și apărarea NATO, temele-cheie

Președintele Nicușor Dan găzduiește miercuri, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei, potrivit Agerpres.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaților de pe Flancul Estic și Nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică.

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară, după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022, consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic.

Conform sursei citate, președintele Nicușor Dan va coprezida lucrările alături de omologul său polonez, Karol Nawrocki, în calitate de stat cofondator al formatului.

La București vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

* Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria

* Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia

* secretarul general NATO, Mark Rutte

* Invitați speciali sunt președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Thomas DiNanno - subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Summitul va include o sesiune plenară și un dejun de lucru.

La finalul reuniunii, liderii vor adopta o Declarație comună.

Copreședinții formatului, România și Polonia, alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice vor susține la final o conferință de presă.

Formatul București 9 a fost lansat în anul 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia.

Cele zece reuniuni de până acum au confirmat statutul formatului de voce coerentă a Flancului Estic în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Summitul din 2026 se desfășoară cu mai puțin de două luni înaintea Summitului NATO de la Ankara (7 - 8 iulie 2026), într-un moment de presiune crescută asupra securității europene și transatlantice, se arată în comunicatul citat. "Rusia rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa Alianței. Flancul Estic al NATO continuă să fie deosebit de expus prin încălcări ale spațiului aerian aliat, acte de sabotaj, amenințări la adresa infrastructurii critice și campanii de agresiune hibridă, toate acestea marcând realitatea strategică a regiunii", precizează sursa citată.

Summitul de la București va reprezenta un forum de evaluare a pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara și urmărirea rezultatelor așteptate.

Pe agenda reuniunii se află subiecte legate de:

* creșterea cheltuielilor de apărare - implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice;

* coerența strategică pe Flancul Estic - abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate;

* sprijinul pentru Ucraina - importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului;

* partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO - creșterea contribuției aliaților europeni (și Canadei) și intensificarea investițiilor în cercetare și inovare în domeniul apărării.

Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului român va accentua importanța coerenței strategice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. De asemenea, Nicușor Dan va reitera sprijinul ferm pentru Ucraina, ca investiție în securitatea aliată.

Summitul va fi o bună oportunitate pentru România de a menține o atenție sporită asupra evoluțiilor regionale de securitate, inclusiv în cazul partenerilor expuși amenințării ruse, precum Republica Moldova.

Nu în ultimul rând, va fi evidențiată necesitatea intensificării contribuțiilor europene la partajarea responsabilităților cu SUA, prin asumarea unui rol crescut în securitatea europeană, mai arată comunicatul citat.

