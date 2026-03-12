Iranul a avertizat luni România că va răspunde pe plan politic și juridic dacă țara ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, relatează Iran International, potrivit News.ro.

Ministerul de Externe a transmis luni că a luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care facem următoarele precizări.

"Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu.România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU. România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului", potrivit MAE.

În același timp, ministerul condamnă atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumește acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor.

"Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale", a mai punctat MAE.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă statele să nu se implice în război.

„Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei într-o conferință de presă săptămânală.

El a adăugat că o astfel de acțiune ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internațional și ar atrage responsabilitate internațională pentru România.

Parlamentul a a luat act miercuri de scrisoarea președintelui Nicușor Dan privind dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, decizie aprobată în CSAT.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și de echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Șeful statului a explicat că este vorba despre echipament defensiv.





”Subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. (...) Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a precizat Nicușor Dan.

Marius Lazurca, consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de siguranță națională, a afirmat că Statele Unite ale Americii nu au „cerut” României o bază militară, ci oferă mai multă siguranță cetățenilor români. „După părerea mea, e o eroare să plecăm de la premisa că România a devenit o țintă după debutul acestui conflict (din Orientul Mijlociu – n.r.) sau că a devenit încă mai mult o țintă în urma deciziei Parlamentului României”, spune Lazurca.