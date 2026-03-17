Țoiu: Nu există amenințări directe din partea Iranului. Românii se pot simți în siguranță

"Nu există amenințări directe din partea Iranului. Românii se pot simți în siguranță în continuare. Conversația care a avut loc între presă și purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri iranian nu a avut în răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecințe care țin de ordin politic și juridic, ceea ce înseamnă o conversație mai departe în cadrul Organizației Națiunilor Unite”, a spus ministra.

Iranul a avertizat luni România că va răspunde pe plan politic și juridic dacă țara ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, relatează Iran International.

