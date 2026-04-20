Țoiu: Rolul strategic al României depinde și de capacitatea de a livra rezultate concrete

România are nevoie în continuare de o echipă guvernamentală cu curajul și perseverența necesare pentru a onora promisiunile făcute cetățenilor și planurile de finanțare agreate cu partenerii europeni, a spus Oana Țoiu, după o întâlnire cu Metsola.

Ministra de externe, Oana Țoiu, a avut luni, la Bruxelles, o întrevedere oficială cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cele două discutând pe dosarele prioritare de pe agenda europeană: prioritățile României pentru viitorul buget multianual, măsurile necesare pentru a crește competitivitatea și oportunitățile de creștere a afacerilor în interiorul unei piețe unice îmbunătățite, situația de securitate și contribuția europeană la securitate.

Un subiect central al discuțiilor l-a reprezentat Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034.

"România este neabătută în drumul său european. Suntem o țară cu atât mai puternică cu cât Uniunea Europeană este mai puternică și cu cât oportunitățile sunt mai ușor de accesat de către toți cetățenii. Voința acestora pentru un viitor european este o ancoră puternică chiar și în timpuri complicate. Acum, România este deja la un nivel de maturitate și de dezvoltare, ca stat membru, care îi permite să contribuie esențial la securitatea, inovația și piața europeană, precum și la deciziile comune. Totodată, rolul nostru strategic depinde și de capacitatea de a livra rezultate concrete", a declarat Țoiu, potrivit unui comunicat MAE.

"România are nevoie în continuare de o echipă guvernamentală cu curajul și perseverența necesare pentru a onora promisiunile făcute cetățenilor și planurile de finanțare agreate cu partenerii europeni, inclusiv pentru a reuși să atragem, anul acesta, 10 miliarde de euro din PNRR pentru școli, spitale și autostrăzi.Mediul de afaceri are nevoie de o piață unică îmbunătățită, cu reguli simplificate și acces facil la oportunități, inclusiv integrarea tinerilor și inovația se bazează pe asta. Alocarea financiară consistentă în următorul Cadru Financiar Multianual este o prioritate împărtășită de România și de Parlamentul European. De asemenea, susținem ca Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună - care au ajutat România să se dezvolte accelerat după aderarea la Uniunea Europeană - să rămână pilonii centrali ai bugetului european, fiind instrumente fundamentale pentru reducerea disparităților și creșterea competitivității reale”, a mai declarat ministrul Oana Țoiu.

În plan regional, Oana Țoiu și președinta Parlamentului European au analizat consecințele tensiunilor din Orientul Mijlociu și impactul blocării Strâmtorii Hormuz asupra lanțurilor de aprovizionare și a securității energetice, despre diplomație ca parte din soluție și expertiza țării noastre în gestionarea coridoarelor de solidaritate ca atu al României în asigurarea rezilienței logistice la nivel european.

Țoiu și Metsola au discutat despre profundul atașament european la nivelul majorității cetățenilor și despre viitoarea vizită în București de Ziua Europei.