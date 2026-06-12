Țoiu: România și Bulgaria au finalizat proiectul Hub-ului de Securitate Maritimă la Marea Neagră

România și Bulgaria au finalizat proiectul comun pentru crearea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, a anunțat luni ministra interimară de externe, Oana Țoiu, înaintea Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg.

Hub-ul de Securitate Maritimă la Marea Neagră va avea sedii operaționale la Constanța și Varna.

Centrul "va spori capacitatea Mării Negre, capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor, de a avea o conștientizare situațională sporită, capacitatea de a face schimb de informații, astfel încât să avem o reziliență mai mare în ceea ce privește amenințările hibride și în ceea ce privește capacitatea noastră de a proteja infrastructura maritimă", a declarat Oana Țoiu.

Ea a mai spus că inițiativa este deschisă tuturor statelor din zona Mării Negre și va sprijini implementarea strategiei Uniunii Europene privind securitatea.

"Aceasta inițiativă este deschisă agențiilor și țărilor de la Marea Neagră, astfel încât împreună să putem implementa atât strategia UE în ceea ce privește securitatea portuară, cablurile submarine, infrastructura maritimă, cât și, desigur, consolidarea securității în general”, a precizat șefa diplomației române.