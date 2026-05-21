Transcrierea integrală a discuției chestorului de poliție Georgian Drăgan cu jurnaliștii Recorder

Chestorul a ținut o conferință de presă despre cum jurnaliștii Recorder nu ar fi difuzat un răspuns pregătit de colegii din IGPR, care au muncit. Recorder: "răspunsul e difuzat integral". "Ori nu v-ați uitat la material, ori v-ați uitat și mințiti".

Discuțiile pe fond - integral cum a decurs dialogul cu Recorder în conferința de presă

Alex Nedea, Recorder: Prima întrebare, potrivit unei declarații a ministrului de Interne din cel timp, în 2021, în primele patru luni au fost 250 de împuterniciri la nivelul întregului minister. Din primul răspuns dat de dumneavoastră astăzi, avem doar la nivelul Poliției Române 650 de împuterniciri în primele patru luni, deci exact în aceeași perioadă de timp. Cum vă explicați acest număr mai mult decât dublu de împuterniciri acum față de 2021, dacă e să luăm declarația ministrului de interne de atunci.

Georgian Drăgan: Puteți să precizați ministrul de Interne?

Alex Nedea, Recorder: Domnul Bode.Georgian Drăgan: Și puteți să puneți să auzim cu toții declarația domniei sale, vă rog?

Alex Nedea, Recorder: Vă pot reproduce în aproximativ, în ultimele patru luni ale anului 2021, în primele patru luni avem la nivelul tuturor tuturor instituțiilor din subordinea MAI, 250 de împuterniciți.

Georgian Drăgan: Din păcate, nu pot să comentez o afirmație a domnului ministru de Interne din perioada respectivă, afirmație pe care nu o percep cu propriile simțuri, nu vreau să vă supărați pe mine, eu nu pot să merg pe încredere, să vă cred că așa a declarat domnia sa. Dar ce pot eu să vă spun, dacă sunteți și puțin atent la mine, aveți cameră de filmat și rămâne filmat. Ce pot eu în schimb să vă spun este că media împuternicirilor din Poliția Română, eu nu vorbesc de Ministerul Afacerilor Interne, eu vorbesc de Poliția Română, a fost cam aceeași în ultimii ani și a fost generată de plecările masive din sistem.

Dacă nu greșesc, aveți într-un răspuns de la noi, cred că 3000 dacă nu greșesc, cred că 3000 de polițiști, dar nu vreau să cred, vreau să verific. Mă ajutați cu răspunsul IGPR, vă rog. Haideți să-l punem pe ecran, răspunsul IGPR către domnul Neda, pe care nu l-a inclus în material, să-l parcurgem împreună, dacă îmi permiteți. Deci, 3500 de funcții de conducere pentru ofițeri, 3600 pentru agenț, 82 e procedura, ocupate prin concurs, agenți, ofițeri, 7% ofițeri, 3% agenț, este răspunsul primit acum o săptămână, în februarie. Dați-mi la pensionari, 1500.

Mai mai puneți-mi o dată, vă rog pe ecran, data la care domnul Nedea primi răspunsul acesta de la noi, dovada.

Domnule Nedea, ce pot să vă spun eu este că în ultimii ani au ieșit mii de polițiști la pensie, polițiști cu funcții de conducere, corelativ cu celelalte instituții din statul român, am organizat 3500 de concursuri.

Din păcate, în 1500 de concursuri n-a fost declarat promovat niciun candidat pentru condițiile expuse anterior. Din câte cunosc eu n-aș vrea să greșesc, dar procentul de 9%, dintre cele 7000, repet, 7100 de funcții de conducere, informație pe care dumneavoastră o dețineți, doar 9% sunt asigurate prin împuternicire, restul prin concurs.

Răspunsul v-a fost transmis și am dorit să vă răspund aici, nu acolo să se poată auzi, să rămână clar, v-a fost transmis în februarie, 27 februarie, la ce oră?16:08.

Alex Nedea, Recorder: Cum justificați?

Georgian Drăgan: Domnul Nedea, vă rog frumos, înțeleg întrebarea. Eu nu pot să vă dau dumneavoastră un răspuns cu privire la o afirmație a unei alte persoane care nu se află în această încăpere, afirmație neverificabilă pentru mine la acest moment.

Alex Nedea, Recorder: E un răspuns legat de afirmația dumneavoastră, 650 de împuterniciri în primele patru luni ale acestui an vi se pare un număr rezonabil? Georgian Drăgan: Întrebarea dumneavoastră este greșită și vă explic de ce, noi nu avem 650 de împuterniciri doar la începutul acestui an și atât. Noi avem, vă repet informația, 7100 de funcții de conducere, dintre care jumătate agenți, jumătate ofițeri.

Din totalul ăsta de 7100 de funcții, noi avem 650 de împuterniciri active astăzi, restul sunt pe concurs, domnul Nedea și vă spuneam și motivele pentru care nu sunt ocupate astăzi prin concurs. Vă dau un exemplu recent, domnul Badea a fost împuternicit la IGPR pe funcție de adjunct de inspector general, dumnealui fiind titularul postului de șef de IPJ Argeș pe concurs.

Domnul Mototolea, domnul împuternicit, cum îi spuneți nu dumneavoastră ci sindicaliștii, este titularul prin concurs al postului de conducere de șefi IPJ Galați. Domnul Bâltag, împuternicitul, cum îi spun sindicaliștii, este titularul cu …

Alex Nedea, Recorder: Deci, nu spun sindicaliști, pentru că asta este o afirmație falsă. Sunt oamenii împuterniciți, potrivit informațiilor de pe site-ul Poliției Române pe care o reprezentați. Georgian Drăgan: Nu înțeleg întrebarea.

Alex Nedea, Recorder: Păi eu vă corectam, e o afirmație falsă că susțin țiindicaliștii că sunt împuterniciți, sunt împuterniciți potrivit situațiilor prezentate public pe site-ul instituției dumneavoastră.

Georgian Drăgan: Corect, aveți parțial dreptate. De ce spun parțial dreptate? Toate informațiile, domnul Nedea se regăsesc public pe site-ul Poliției Române. Nu a fost o mare revelație pentru cei doi sindicaliști care v-au dat interviuri pentru acest material. Informațiile sunt publice din mai multe motive, la fel, dacă v-ați putea și uita către mine, v-aș fi recunoscător. Aș vrea să discut cu un om, nu cu un trust media, iar pentru asta este nevoie să ne privim în ochi.

Aș vrea să vă spun faptul că toate informațiile descoperite de domnii sindicaliști, sunt informații publice. Site-urile sunt active, site-ul Poliției Române, site-ul Poliției Capitalei, site-urile inspectoratelor de poliție județene sunt active.

Pe aceste site-uri cine are curiozitatea să se uite și să le acceseze, se regăsesc persoanele împuternicite pe funcțiile de conducere relevante.

În același timp, domnul Nedea, încercam să explic și o să și reușesc să explic, chiar dacă mă întrerupeți, o să reiau ideea până mă lăsați să o duc la capăt, pentru că sunt o persoană perseverentă, vă spuneam și mai devreme că au fost date mai multe exemple în materialul dumneavoastră de către cei doi sindicaliști cu împuterniciți din Poliția Română.

Relevant este, domnul Nedea, faptul că acești împuterniciți, cum îi numesc domnii sindicaliști, au trecut prin proceduri de concurs și ocupă funcții de inspector șef prin concurs în alte județe. Indiferent câtă presiune publică vor pune reprezentanții, ca să nu îi mai numesc celor două sindicate, Poliția Română și Ministerul Afacerilor Interne, noi împreună, nu vom accepta ceea ce au încercat să facă mulți ani de zile și vor încerca și mulți ani de aici înainte să ne impună domniile lor ce șefi să fie împuterniciți pe anumite funcții de conducere.

Management-ul Poliției Române este făcut de către conducerea Poliției Române, nu de către sindicate și nicidecum de către domnul Josanu, care a fost dat afară din Poliția Română. Cu tot respescul.

O să revin la ce vă spuneam și mai devreme și vreau să rețineți această informație. Dacă nu, vă puteți uita mai târziu la înregistrare. Poliția Română deține 3500 de funcții de conducere, pentru agenți, 3600 pentru ofițeri. 3500 aproximativ ambele. Totalul este de 7100. Din 7100 avem în toată Poliția Română, Poliția Română înseamnă IGPR aparat central, Poliția Capitalei, inspectorate de poliție județene, poliție transporturi la județe, brigăzi de crimă organizată, servicii de crimă organizată, unități teritoriale de analiză a informațiilor. Toate aceste structuri la un loc au șefi prin concurs.

Împuterniciții din Poliția Română sunt în proporție de 9% din totalul de 7100 de funcții. O să vă mai răspund la o întrebare pe care ați adresat-o anterior și la fel, n-am avut posibilitatea să duc la capăt răspunsul. Împuternicirile din Poliția Română au existat, există și vor exista în continuare atâta timp cât lumea va ieși la pensie.

Atâta timp cât după ce oamenii ies la pensie, acele funcții trebuie ocupate, iar concursurile nu pot fi organizate peste noapte, domnul Nedea. Vă spuneam la începutul intervenției mele, dacă ați fost în sala de la început la conferință, Poliția Română organizează cinci concursuri pe zi pentru ocuparea posturilor de conducere de agenți și de ofițeri. Cei care organizează aceste concursuri și participă la aceste comisii au și alte atribuții, pentru că sunt oameni cu experiență în Poliția Română. Avem reguli, reguli clare, proceduri clare și lege pe care trebuie s-o aplicăm în organizarea acestor concursuri și nu putem să-i ținem pe acești polițiști cu experiență din funcție de conducere să organizeze în fiecare minut concursuri în Poliția Română.

Repet, avem cinci concursuri pe zi. Astăzi, 21 mai, este ora 19:00, în derulare se află cinci concursuri pentru ocuparea unor posturi de conducere. Vă spuneam că informațiile sunt publice, pentru că de câțiva ani, conducerea Ministerului Afacerilor Interne, în procesul de digitalizare, a impus obligativitatea postării acestor concursuri pe hub-ul MAI.

Cine este curios, inclusiv cei doi domni sindicaliști, pot accesa hub-ul Ministerului Afacerilor Interne, pot vedea concursurile active la acest moment, pot vedea încă din momentul publicării și scoaterii la concurs a acestor posturi, pot vedea tematica și biografia, care este publică. Se poate uita și bunica mea de la țară la aceste lucruri, dacă are un telefon cu internet. De asemenea, este anunțată foarte clar ziua concursului. Sunt proceduri clare, pe care Poliția Română le aplică, iar în cele 1500 de cazuri în care nimeni n-a fost declarat admis, nu a fost declarat admis, pentru că Poliția Română are o rigoare în a selecta oamenii cu funcții de conducere în Poliția Română.

Dar, repet, toate aceste informații sunt publice și omenii de bună credință le pot accesa. Inclusiv publicația dumneavoastră, pentru că nu doresc să mă refer la dumneavoastră ca persoană, pentru că sunteți în calitate de jurnalist aici, nu de persoană fizică.

Publicația dumneavoastră în realizarea acestui material, cu tot dragul, nu doar că avea posibilitatea, ci avea obligația să preia răspunsurile Ministerului de Interne, așa cum a fost transmis, cu rugămintea de a-l prelua integral și nu l-ați preluat, domnul Nedea, nu dumneavoastră personal, ci redacția care a lucrat la material. Vă rog să îmi permiteți să-mi termin și eu ideea, după care o să vă ascult pe dumneavoastră. În același timp nu ați preluat nici unul dintre răspunsuri la care colegii mei au muncit, că nu eu le-am făcut. Colegii mei de la IGPR au muncit să vă transmită un răspuns pe aparatul central al Poliției Române și pe toată țara, centralizat. De asemenea, colegii de la județe au muncit să vă transmită acele informații în timpul stabilit de lege. Informații pe care dumneavoastră, ca publicație, repet, aveți nu doar posibilitatea, ci și obligația legală să le preluați conform legislației incidente. Vă mulțumesc!

Alex Nedea, Recorder: Jumate în această conferință s-a bazat pe citirea unui mesaj pe care dumneavoastră susțineți că Recorder nu l-a prezentat în integralitate. Și întrebarea mea este: ați urmărit materialul Recorder?

Aveți 49min de material, nu? L-am urmărit, l-am și printat aici. O secundă, mi-ați adus aminte.

Alex Nedea, Recorder: Vreau să vă zic că la minutul 37:20 este exact mesajul pe care dvs. susțineți că nu l-am prezentat în integralitate. E acolo. Îmi pare foarte rău că v-am prins că nu v-ați uitat la material.

Georgian Drăgan: Greșit, vă rog să-mi permiteți, nu m-ați prins dumneavoastră cu nimic. Nici eu nu v-am prins cu nimic momentan.

Alex Nedea, Recorder: Atunci ați mințit.

Georgian Drăgan: Ce am mințit?

Alex Nedea, Recorder: Ați spus că nu a fost prezentat mesajul ministrului în integralitate. Este acolo, este în material. Ori nu l-ați văzut, ori l-ați văzut și ați mințit.

Georgian Drăgan: Am înțeles întrebarea dumneavoastră acum, dacă îmi permiteți să și răspund. Mulțumesc! Pare că ne certăm și cred că deontologic este dumneavoastră, în calitate de jurnalist, aveți posibilitatea legală de a mă întreba, eu în calitate de reprezentant al statului român, am obligația legală de a vă răspunde, dar în anumiți parametri de discuție, nu de a ne certa. Alex Nedea, Recorder: Nu ne-am certat, e o întrebare pe care am pus-o. Georgian Drăgan: O să mai aduc câteva clarificări și vă mulțumesc frumos că mi-ați adus aminte. Recunosc, uitasem. O să mai aduc câteva clarificări legale referitor la materialul dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, al dvs, publicația Recorder. Câteva scurte precizări legislative. În anul 2016, nu în 2026, acum suntem în 2026. În anul 2016, așadar, la nivelul Poliției Române a fost elaborat ghidul specialităților asimilate. Acest ghid stabilește condiții clare de vechime în specialitate, în specialitatea structurii pentru realizarea împuternicirii, numirii în funcție, cu respectarea prevederilor legale. Și această informație domnii sindicaliști dețineau și nu v-a fost oferită de către aceștia. Legea 360 din 2002, statutul polițistului, stabilește faptul că poate fi împuternicit polițistul care îndeplinește condițiile de studii prevăzute de fișa postului și nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare. Ordinul MAI numărul 140 din 2016 stabilește faptul că propunerea se materializează într-o notă de prezentare care trebuie să conțină cel puțin următoarele mențiuni: existența postului de conducere vacant sau temporar, după caz, persoana propusă, funcția deținută și unitatea din care face parte, îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în fișa postului, precum și mențiuni cu privire la existența/inexistența unei sancțiuni disciplinare. Punctul d, Aici mă refer la domnul Alexe, dacă nu greșesc, pe care l-ați invocat în material, care înțeleg că s-a exprimat că a fost împins pe acea funcție de conducere. La dumnealui mă refer acum, pentru domnul Alexe, acordul scris al polițistului pentru împuternicire. Dacă s-a considerat împins domnul Alexe, n-ar fi trebuit să vină din proprie voință cu acordul scris pentru a fi împuternicit la vremea respectivă. Tot referitor la domnul Alexe și la cazul de la Olt, aș preciza faptul că IPJ Olt… Alex Nedea, Recorder: Mă iertați, trebuie să răspundeți la o întrebare a jurnaliștilor. Nu era o întrebare legată de domnul Alexe. Vă întrebam dacă ați văzut materialul și de ce susțineți că nu a fost prezentat acel mesaj dacă este în material acel mesaj. Ori ați văzut materialul și mințiți, ori n-ați văzut materialul. Care este răspunsul dumneavoastră? Georgian Drăgan: Răspunsul meu este să așteptați să vă răspund. Mulțumesc! Acordul scris… îmi cer scuze dumneavoastră. Alex Nedea, Recorder: Nu am întrebat despre domnul Alexe. Georgian Drăgan: Îmi cer scuze, domnule Nedea, cu tot dragul. Dumneavoastră vă dictează cineva cum să faceți materiale jurnalistice? Alex Nedea, Recorder: Nu, dar aș vrea și eu… Georgian Drăgan: Nici mie. Să știți că nu puteți dicta dumneavoastră modalitatea de a răspunde. Acesta este răspunsul meu instituțional. Dacă vă place este ok, dacă nu vă place, mă puteți întreba ulterior și vă pot completa răspunsul până considerați că v-a fost îndeplinită cerința. Vă mulțumesc frumos! Motivarea propunerii și perioada pentru care se propune împuternicirea. Cu privire la situația de la Cluj, dosarul clasat de DNA. În 2024 v-am spus că s-a modificat legislația și polițistul împuternicit pe funcție de conducere care nu ia acel concurs sau este declarat inapt în evaluarea psihologică, i se încetează împuternicirea. O secundă, o secundă, o secundă. Materialul Recorder, domnul Alex Nedea, materialul recorder l-am văzut ca material video, audio-video, până la minutul, că ați spus să vă spun exact, până la minutul 24. Alex Nedea: Ați făcut o conferință de presă.. Georgian Drăgan: Mă ascultați? Vă rog, nu v-am întrerupt niciodată când mi-ați adresat o întrebare. Vă rog să dăm dovadă de respect reciproc. Ulterior, materialul dumneavoastră s-a transformat în acest document. Vi-l pot pune la dispoziție după această conferință, iar următoarele minute, de la 23- 24 încolo, până.. acolo n-am văzut materialul, răspunsul domnului ministru, dar ce pot să vă zic cert este că nici răspunsul IGPR nu l-ați avut introdus, deși vi l-am trimis și are câteva pagini și o să vă spun așa. Domnul Andreica, domnul Andreica, vă rog să-mi permiteți, domnul Jusanu Cosmin Andreica, Vitalie Josanu, o să ajung la partea cu domnul ministru de Interne, acolo ar trebui să fie, teoretic, răspunsul, la fel cum a fost audio-video, partea cu domnii sindicaliști, mă gândesc că ați pus pe cineva să citească răspunsul, să rămână pe audio-video, pe material, nu? O secundă. Alex Nedea: Vreți să vedeți tot materialul și după aia să faceți conferință de presă? Georgian Drăgan: L-am văzut, l-am văzut și repet. Alex Nedea: Ați văzut pănâ la și 24, mi-ați spus. Georgian Drăgan: Domnule Nedea, astea sunt părerile dumneavoastră. Alex Nedea: Așa ați spus mai devreme că ați văzut materialul până la minutul 24, el are 50 de minute. Georgian Drăgan: Nu, el are 49, nu are 50, e materialul dumneavoastră, vă rog, pare că ne certăm și nu, nu e cazul. Pot să vă răspund? Până la mitul 20-24 l-am văzut cu ochii mei, materialul, nu era răspunsul, după acel minut doar am ascultat pentru că trebuia să-mi pregătesc și eu materialul pentru conferința de presă, că nu doar cu dumneavoastră trebuia să discut aici. Ați observat că și ceilalți colegi din presă au avut anumite întrebări la care a trebuit să răspund și nu pot să fac o conferință de presă fără să vin cu date certe pe care să le prezint publicului, că nu trebuie să le primiți doar dumneavoastră. După care am ascultat la căști dacă chiar doriți să aflați, la căști acel material și nu am auzit să fi citit dumneavoastră sau alt coleg de la montaj răspunsul IGPR sau răspunsul Ministerului de Interne. Ați făcut acest lucru? Alex Nedea: Este prezentat pe ecran în integralitate, cum ni s-a cerut. Georgian Drăgan: Cine v-a cerut? Alex Nedea: Așa am fost rugați să prezentăm (neinteligibil) domnul ministru. Georgian Drăgan: Puteți să puteți să dați înapoi, vă rog? Alex Nedea: Sau dumneavoastră, care erați vocea domnului ministru. Georgian Drăgan: Nu, eu sunt vocea IGPR-ului, nu lucrez la Ministerul de Interne. Vă rog frumos să mai dați odată ca să ne lămurim, vă transmit mai jos răspunsul la întrebare adresată ministru, cu rugămintea de a prelua integral.. Mulțumesc! Preluarea integrală, faptul că dumneavoastră atașați o fotografie pe care o lăsați 4,5 secunde pe ecran nu înseamnă că acela este mesajul domnului ministru. Din câte cunosc eu, cu tot dragul pentru publicația dumneavoastră, n-aș vrea să vă supărați pe mine, este doar o opinie, nu este o certitudine, e doar o opinie, umila mea opinie este că, la fel cum domnii sindicaliști au avut acest drept de a apărea audio-video în acest material, astfel încât și persoanele care doar văd acel material, dar și cele care doar ascultă la radio, spre exemplu sau la căști, pentru că poate sunt la volan și doar ascultă acel material să aibă posibilitatea să aibă toate versiunile instituționale ale dumneavoastră ca publicație, normal și a ale celor care apar în materialul dumneavoastră, ori eu constat, când materialul dumneavoastră, cu tot dragul, au avut această posibilitate doar anumite persoane. Alex Nedea: Toți miniștri, mai puțin domnul Predoiu care a refuzat interviul. Bun, pot să pun a treia întrebare, vă rog? Georgian Drăgan: A patra, vă rog. Alex Nedea: Nu, e a treia întrebare, dacă înțelegeți că e a patra, a patra.. Pe ce vă bazați când spuneți că în spatele acestui material sunt oameni care doresc destabilizarea Poliției Române? Pe ce vă bazați? Care sunt faptele? Georgian Drăgan: Mă bazez pe următorul lucru. Așa cum publicația dumneavoastră a adus acuzații și au fost aduse acuzații în direcția atacării independenței justiției, acuzații care au fost verificate de instituțiile/ autoritățile cu atribuții în domeniu, după aceste verificări mă gândesc că ați citit raportul publicat pe site-ul CSM-ului, s-a dovedit că acele acuzații au fost nefondate. Astăzi, domnul Alex Nedea, ați venit cu un material și nu dumneavoastră, publicația, în care atacați statul român, respectiv Poliția Română, cu informații trunchiate, cu informații false, cu informații scoase din context, iar materialul publicației, nu al dumneavoastră personal, ci al publicației, se axează pe părerea a doi lideri de sindicat, dintre care unul suspendat din Poliție, domnul Andreica, iar celălalt destituit din Poliția Română pentru încălcarea legii. Cred că este lesne de înțeles faptul că domnul Josanu are ceva personal cu instituția asta și cu oamenii din instituția asta și cred că uită că de aici și-a luat salariu mulți ani de zile, instituție în care, atunci când își făcea treaba de polițist l-a apreciat, instituție de la care a luat salarii de merit, instituție de la care, atunci când își făcea, repet, treaba de polițist, a luat diploma de excelență, diplomă de onoare, plachetă de onoare atât de la Poliția Română, cât și de la Ministerul de Interne. Așadar, cred că e lesne de înțeles pentru toată lumea, de bună credință, faptul că instituția Poliției Române nu are nimic cu domnul Josanu în afara cadrului legal, ci domnul Josanu, la un moment at, a început să aibă ceva cu Poliția Română atunci când, în urma opiniilor politice exprimate în repetate rânduri în spațiul public, a fost, repet, destituit din Poliția Română de către o comisie constituită pentru a analiza abaterile domniei sale. Consider, m-ați întrebat pe ce mă bazez, consider, de asemenea, că publicația dumneavoastră ar fi putut, că nu putem noi ca instituție să obligăm nicio instituție media să facă sau să nu facă ceva, că n-ar mai fi un stat democratic, trăim în România, într-un stat de drept, într-un stat democratic dar pentru a vă răspunde la întrebare, v-aș spune că eu consider că publicația dumneavoastră ar fi putut să includă în acest material și opinii ale unor oameni care se află în acest sistem, în anumite funcții de conducere. Au fost aduse acuzații domnului Mirițescu, publicația dumneavoastră nu i-a solicitat domnului Mirițescu niciun punct de vedere. Au fost aduse acuzații domnului Minoiu de la Ministerul de Interne, publicația dumneavoastră nu i-a solicitat niciun punct de vedere. Au fost aduse acuzații și vă rog să îmi permiteți să-l citesc, citesc transcriptul materialului dumneavoastră pe care mi l-am și mi l-am și subliniat ce e important, aici în materialul dumneavoastră recorder, cele 49min transformate în scris, să-mi vină mai ușor. Bun, repet, domnului Mirițescu nu i-a cerut punct de vedere, domnului Minoiu, nu i-a solicitat punct de vedere drept urmare, nu a putut să vă ofere un punct de vedere, pentru că nu i l-ați solicitat. Bun, vă rog să îmi permiteți să mai găsesc. Aici este un exemplu, un polițist care vrea să fie șef la Serviciu de Investigații Criminale ar fi trebuit să fi lucrat în acel domeniu și să fi coordonat, ar fi trebuit, ar fi.. vă rog să aduceți un exemplu concret. Aici este o speculație care nu se bazează pe nicio dovadă, doar pe alegații că ar fi trebuit să facă, ar fi trebuit să coordoneze. Și pe ce vă bazați dumneavoastră când spuneți că ar fi trebuit să coordoneze și se subînțelege că n-a coordonat? Eu mă bazez pe lege. Alex Nedea: Mă bazez pe cerințele de examen de pe site-ul instituției dumneavoastră. Georgian Drăgan: Acolo avem un ghid, sigur, sigur, acolo avem un ghid din 2016. Alex Nedea: Sunt cerințe la diferite examene pe care le puteți mediatiza, sunt cerințe de experiență în domeniu, de experiență în specialitatea respectivă, pe aia mă bazez. Georgian Drăgan: Aveți o referire la un polițist de la Sălaj în materialul dumneavoastră, trebuia să-i cereți punct de vedere și nu i-ați solicitat, conform cadrului legal incident mass-mediei, nu Poliției Române. Alex Nedea: Puteți să-mi citați exact legea care mă obliga să îi iau domnului de la Sălaj (neinteligibil).. Georgian Drăgan: Legea o cunoașteți dumneavoastră. Manuel Nacu cu apare.. Mă lăsați să termin, vă rog? Mulțumesc! Iulian, mă ajuți, te rog, puțin cu cadrul legislativ, nu îl cunosc, nu-l știu cu literă, articolul trei, alineatul șapte.. ajută-mă puțin, te rog. Manuel Nacu, Vaslui, nu i-ați solicitat punct de vedere, nu aveți punctul lui de vedere pentru că nu l-ați solicitat și nu-l aveți inclus aici, deși l-ați acuzat de fapte grave. Alex Nedea: Nu l-am acuzat de nimic, sunt niște fapte care se pot vedea… Georgian Drăgan: Nu sunt fapte, sunt alergații.. da, sunt alegații. Domnul Mihăilă, nu știu dacă i-ați solicitat sau nu, că nu e la Poliția Română, ați spus de împuternicire în Poliția Română și vorbiți de domnul Mihăilă, care era pe la IGI. Alex Nedea: Domnul Mihăilă a fost îmuternicit la IPJ Sălaj. Dacă ați fi văzut materialul ați fi vazut de ce (neinteligibil). Georgian Drăgan: Da? Și domnul Ivașcu. Alex Nedea: Domnul Ivașcu a fost la Poliția.. a fost în Ministerul de Interne, la Permise Auto, a fost la Poliția de Frontieră, a fost șeful de cabinet al domnului ministru. Georgian Drăgan: Am înțeles. Alex Nedea: (Neinteligibil) miraculos a fost împuternicit la Poliția de Frontieră. Georgian Drăgan: Miraculos vă spun, că dumneavoastră folosiți acest cuvânt, îmi permiteți să folosesc și eu cuvântul? Îmi dați drepturi de autor? Miraculos vă spun că dumnealui n-a fost la Poliția Română niciodată și înțeleg că materialul era despre Poliția Română, cu tot dragul. Alex Nedea, Recorder: Era despre Ministerul Afacerilor Interne. Georgian Drăgan: Vă rog să-mi permiteți. Investigație Recorder, poliție a servită, acesta este titlul. Bun. Mulțumesc. Alex Nedea, Recorder: Ministerul nu e Poliție să înțeleg. Georgian Drăgan: Poliția de Frontieră. Vreau să spun așa, Ministerul Afacerilor Interne este ministerul de resort. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne avem mai multe instituții, structuri. Poliția Română este una dintre ele. Poliția de Frontieră este altă instituție, Inspectoratul de Imigrări este altă instituție, Jandarmeria Română alta și așa mai departe. Alex Nedea, Recorder: (neinteligibil) nu se referă de la Poliția de la IGPR sau Poliția de Frontieră? Sunt poliții amândouă. E ridicol să aud această discuție. Georgian Drăgan: Domnului Bâltag, nu i-ați solicitat punct de vedere, nu și l-a putut exprima. Domnul Mototolea, de la Constanța, respectiv este pe concurs la Galați, nu a avut un punct de vedere pentru că nu i l-ați solicitat. Liviu Lazăr, Nicolae Grosu la fel. Și la final o să vă spun și de ce vă citesc aceste nume, dacă îmi și permiteți, bineînțeles. Uitați, aici am găsit. Ați preluat pe audio de data aceasta, cum spuneam și la început, doar informația. Ați spus așa: informațiile centralizate de Recorder, nu le-ați centralizat dumneavoastră, le-am oferit noi în răspuns, cu tot dragul. Că din cele 41 de Inspectorate, aproape o treime au la conducere Inspectori șefi. Bun, asta este un răspuns pe care l-ați primit de la noi și ați preluat doar această informație parțială din acel răspuns de câteva pagini. Ionel Dane. Alex Nedea, Recorder: Nane. Ați greșit dumneavoastră numele. Georgian Drăgan: Da, da, da. Am greșit eu nume. L-am și subliniat, că de la transcriere probabil a trecut alt nume. Voiam să vă spun că este Nane de la Inspectoratul Vaslui. Nu i-ați solicitat punct de vedere, deci nu și l-a putut oferi. Am greșit o literă. Vă dați seama ce am greșit într-o conferință de o oră și jumătate? M-ați prins. Bun. Vaslui, Vaslui. Aici aș vrea să îi transmit ceva domnului Andreica. Îl citez pe domnul Andreica acum: este dovada clară că analfabetismul funcțional în Poliția Română există și înflorește. Sincer, nu știu care e dovada dumnealui clară, când tot materialul a adus doar alegații, fără dovezi. Dar dacă dumnealui are dovezi că în Poliție este un analfabetism funcțional, polițiști de la care domnul Andreica își ia bani din cotizațiile polițiștilor. Deci, domnul Andreica are o părere foarte bună înspre colegii lui de la care ia bani. Mergem mai departe. Bine, ia bani legal, pe cotizații. Nicolae Alexe nu știu dacă i-ați cerut punct de vedere, că nu țin legăura cu domnia sa. Ați spus la un moment dat că la Olt era Inspector șef împuternicit. Vreau să vă aduc la cunoștință, oficial, faptul că avea un Inspector șef pe concurs care a plecat din acea funcție prin demiterea sa, tocmai din cauza erorilor din acel caz. Domnul Alexe, așa cum bine știți, a fost destituit din Poliția Română de către o comisie care a analizat faptele domniei sale. Deci, am luat și măsuri să ne facem singuri curățenie în grădină, să-i dăm afară pe cei care greșesc și care pun în pericol siguranța oamenilor și mor oameni în cauza lor. Ați făcut referire la un caz de la Digi24, dacă nu greșesc, o secundă vă rog să nu greșesc. Nu, nu de la Digi, o secundă. Mai aveți aici o referire: în imagine apare Inspectorul șef Constantin Mihalache și adjunctul său, Bogdan Roșiu, ambii în funcție prin împuternicire. Domnul Mihalache a luat un concurs de Inspector șef mult înainte de apariția materialului. Cred că are un an și jumătate de la concurs. Alex Nedea, Recorder: Puteți să citiți exact? Pentru că ați greșit felul în care este scris. Iarăși ați greșit. Nu așa e materialul. Georgian Drăgan: Ce anume am greșit? Alex Nedea, Recorder: Ajunși în funcție. Este foarte diferit de ce ați citit Ajunși în funcție… Georgian Drăgan: Da. Alex Nedea, Recorder: Înseamnă că au ajuns în funcție prin împuternicire, asta am afirmat. Georgian Drăgan: Păi și nu considerați necesar să faceți o adăugire? Părerea mea, nu vă supărați pe mine, că domnul Mihalache spre exemplu, este pe concurs de un an și jumătate. O secundă și domnul Roșiu nu mai este adjunct, tocmai din cauza acelui caz? Doar vă întreb. Alex Nedea, Recorder: Domnul Mihalache era împuternicit când avea loc acea anchetă în cazul de la Mureș, asta era afirmația și e corectă. Georgian Drăgan: Puteți să verificați la Resurse Umane data concursului? Da, acum, vă rog mult. Pentru că înainte să terminăm aici aș vrea să-i spun concret data examenului domnului Mihalache, să n-avem dubii. Eu știu că e înainte, dar n-aș vrea să vă… Alex Nedea, Recorder: Ancheta a avut loc în februarie, pe site-ul dumneavoastră era împuternicit încă domnul Mihalache, undeva prin aprilie figura ca împuternicit. Dacă o fi dat concurs înainte, nu ar fi (neinteligibil) doar pe site. Georgian Drăgan: 15 mai 2025 prin concurs. Crima de acolo a avut loc în iulie, nu? Pe 8. Alex Nedea, Recorder: Crima a avut loc în iulie, dar răpirea a avut loc în februarie. Din februarie Poliția era condusă de doi împuterniciți până în mai Și n-ați fost în stare să găsiți criminalul pentru că nu știm de ce, dar erau doi împuterniciți. Deci n-am greșit cu nimic. Georgian Drăgan: O să revin la dumneavoastră. Aș dori să mai citesc ultima afirmație a domnului Josanu din materialul Recorder: Există ceva emoții vizavi de acest documentar, spune domnia sa. Nu întâmplător sau și mobilizat, pentru că nu au niciun fel de interes să se scoată la lumină sau să se vorbească despre aceste împuterniciri. O să fac o paranteză scurtă aici, au fost mai multe solicitări ale reprezentanților mass-media în acest an pe acest subiect. Articole de presă sunt vizibile pe mai multe site-uri de știri, cu datele referitoare la împuterniciri. Deci, avem tot interesul să fim transparenți. Am răspuns clar solicitărilor, inclusiv Recorder, am răspuns. Să se scoată la lumină sau să se vorbească despre aceste împuterniciri. Se vorbește, inclusiv prin această conferință de presă. Aici e foarte important și despre această organizație infracțională, practic, ce a pus mâna pe conducere a MAI și IGPR. Aceste afirmații, domnule Josanu, vor trebui demonstrate și aduse probe în instanță. Și cu asta am încheiat cu acest material. Acum o să accept și o să mai iau o întrebare sau două de la dumneavoastră, că am văzut că ați rămas singurul interesat. Avem totuși o oră jumate, cred că le-am clarificat. Dar, dacă mai aveți ceva, vă rog, vă stau la dispoziție. Alex Nedea, Recorder: Nu mai am nici o întrebare. Georgian Drăgan: Sigur? Alex Nedea, Recorder: Da. Georgian Drăgan: Sigur, sigur? Mulțumesc mult. Alex Nedea, Recorder: Aș vrea totuși să vă întreb, dacă îmi puteți spune, care este motivul pentru care nu avem o statistică în momentul de față, cu numărul de persoane care se prezintă medie la un concurs în IGPR? Pentru că din informațiile noastre, de foarte multe ori, când e vorba de concursul cu miză, da, mă refer la cele din vârful IPJ-urilor, se prezintă un singur candidat. De ce se întâmplă acest lucru, dacă în Inspectoratele acestea județene sunt sute sau zeci de oameni care fi putut concura și a ocupa aceasta funcție? Georgian Drăgan: O să vă răspund. Cu liniuță vă răspund, din memorie. În acel inspectorat nu are cum să fie sute de polițiști care să îndeplinească condițiile. Exagerați și cu zeci, dar o să vă răspund dacă îmi permiteți. Sunt anumite condiții prevăzute în ghidul din 2016, prin toate modificări legislative ulterioare, de a te prezenta la un concurs de inspector-șef. Pentru a te putea prezenta la un concurs de inspector-șef trebuie să fi îndeplinit o perioadă de trei/ cinci ani, depinde de funcție, adjunct sau inspector-șef, pe o anumită funcție de conducere, pentru a-ți fi demonstrat deja și prin concurs să ocupe acea funcție, abilitățile manageriale, ca apoi să te poți înscrie la acel concurs. Deci pică teza dumneavoastră cu sute de polițiști/ inspectorat. rămân undeva între 5-10, poate 15. A te prezenta sau nu la un concurs, este un act unilateral de voință. Cum dumneavoastră îmi dați exemplu că se prezintă un singur candidat, eu o să vă dau o cifră, dacă îmi permiteți, dintre cele 3500 de concursuri organizate, o să mă risc să ofer cifra din memorie, cu precizarea că dacă nu e corectă, o să revin la dumneavoastră, la aproximativ 400 de concursuri nu s-a prezentat niciun candidat. La alte câteva sute de concursuri s-au prezentat de la patru candidați în sus și domnii de la sindicate cunosc acest lucru, pentru că, repet, sunt în fiecare concurs implicați în mod direct, ca observatori. Așadar, nu se susține teza unu a dumneavoastră cu sute de candidați care ar putea să vină și nu vin pentru că nu îndeplinesc condițiile legale. Și revin la condițiile legale. Îmi dați exemplu că vine un singur candidat. Vă dau exemplu că la câteva sute de concursuri n-a venit nici măcar un singur candidat și au fost scoase poate și de două-trei ori acele concursuri. Și vă mai dau un exemplu, la unele concursuri, unde avem un singur candidat, între miile astea de concursul la care n-a luat nimeni, pică, avem un o vorbă internă, acum o să dau și din casă: a alerga de unul singur și a ieși pe locul doi, se numește. Pentru că avem o rigoare în selecția pe funcții de conducere și sunt și situații în care participă patru-cinci polițiști, trei-doi și la fel, nu ia nimeni. Alex Nedea, Recorder: De ce nu există o statistică, să știm câte sunt cu un singur candidat, câte sunt cu două. Văd că aveți o statistică cu 0 candidați, dar nu aveți o statistică cu un singur candidat. Georgian Drăgan: Dacă ați fi solicitat aceste lucruri, domnul Nedea, cu siguranță, cum am muncit să vă adunăm toate cifrele astea, să nu credeți că le aveam într-un document pregătit pentru dvs. Colegii mei au muncit să adune aceste cifre, au muncit să întocmească acest răspuns, cu respectarea cadrului legal, iar publicația dvs. a preluat două fraze din răspunsul ministerului, de la noi nu cred că ați preluat nimic din paginile astea. Alex Nedea, Recorder: Dacă v-ați fi uitat la material după minutul 25, ați fi văzut că am pus o parte exact cu răspunsul dvs. Georgian Drăgan: Mă refeream la răspunsul integral, nu la hartă. Dar e ok, avem păreri diferite, pot să accept. E o țară liberă, tocmai de aia ne permitem și eu și dvs. să avem păreri diferite. Dacă mai aveți altă întrebare, vă rog! Jurnalist: Nu, mulțumesc. Georgian Drăgan: Vă mulțumesc pentru participare tuturor. Vă doresc o seară plăcută. La revedere!

Tema întâlnirii de astăzi o reprezintă un material publicat, material jurnalistic publicat astăzi de Recorder și dacă îmi permiteți, în cele ce urmează o să intrăm în detalii cu privire la acuzațiile din acest material formulate de în principal doi sindicaliști din Poliția Română. Așa cum spuneam și mai devreme, acuzațiile din acest material sunt bazate în principal doar pe opiniile unor lideri de sindicat, sunt prezentate într-un mod tendențios de către cei doi lideri de sindicat și preluate ca atare de către publicația Recorder. Aceste opinii ale liderilor de sindicat sunt date dovedite factual, sunt prezentate ca fiind date dovedite factual, însă în realitate sunt doar opiniile celor două persoane, opinii neverificate, opinii care nu se bazează pe dovezi.

Aș vrea să fiu foarte clar înțeles, nu avem o problemă ca instituție, cu faptul că se discută despre împuternicirile din cadrul Poliției Române, din contră, avem toată deschiderea să discutăm acest subiect deosebit de important pentru opinia publică și bineînțeles, deosebit de important pentru reprezentanții mass-media, avem toată deschiderea de a comunica cu toți reprezentanții mass-media în egală măsură și am făcut acest lucru inclusiv cu jurnaliștii de la Recorder. Ce nu este în regulă este faptul că cei doi sindicaliști prezintă date eronate, trunchiate, alterate sau scoase din context, exprimă și opinii ale altor persoane, opinii tangențiale care cum spuneam și mai devreme, nu sunt susținute de nicio dovadă. În primul rând, referitor la acuzația principală că împuternicirea pe funcții de conducere este o practică în Poliția Română, datele oficiale oferite inclusiv colegilor dumneavoastră de la Recorder prezenți în această sală și le mulțumim că au venit, contrazic clar această teză. Publicația Recorder a solicitat IGPR, Aparatul Central al Poliției Române, precum și tuturor unităților teritoriale de poliție, mă refer aici la Poliția Capitalei și la cele 41 de inspectorate de poliție județene, date privind împuternicirile de la nivelul instituției noastre. Fac precizarea că atât IGPR, cât și toate structurile teritoriale de poliție au oferit publicației Recorder date clare, certe, indubitabile, cu privire la subiectul abordat, un subiect de un real interes de altfel, pentru opinia publică și pentru dumneavoastră, reprezentanții mass-media implicit. Aș mai adăuga aici faptul că la data de 19 mai, Ministerul Afacerilor Interne, la solicitarea Recorder adresată domnului ministru al Afacerilor Interne, a oferit un răspuns cu rugămintea de a fi preluat integral și cred că îl puteți observa pe acest ecran, dacă nu, o să vă fie pus la dispoziție la finalizarea acestei activități. Acest lucru nu s-a întâmplat, ci din contră, în materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.

Pentru că Recorder nu a preluat aceste date în vederea unei corecte informări a opiniei publice și din respect pentru dumneavoastră, reprezentanții mass-media și implicit pentru cetățenii din această țară, o să dau citire răspunsului Ministerului Afacerilor Interne, așa cum el a fost transmis publicației Recorder și pe care îl puteți observa în dreapta mea și în stânga dumneavoastră.

Așadar, răspunsul MAI, citez: în mandatul de ministru al Afacerilor Interne am dispus măsuri concrete pentru accelerarea procesului de ocupare a funcțiilor de conducere prin concurs, în vederea consolidării stabilității manageriale în structurile Poliției Române și implicit, reducerea numărului de funcții de conducere asigurate prin împuternicire. În urma analizei efectuate la nivelul conducerii Poliției Române a reieșit faptul că în perioada 2023-2026, respectiv data de 30 aprilie 2026, la nivelul acestei instituții au fost organizate aproximativ 3900 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

O să fac aici o scurtă paranteză pe acest răspuns, asta înseamnă, dacă stăm să calculăm, că au fost organizate în medie, câte cinci concursuri în fiecare zi lucrătoare luni-vineri din ultimii 3 ani. Dintre concursurile organizate, cele 3900, respectiv cele cinci concursuri organizate în medie în fiecare zi din ultimii 3 ani, am încheiat paranteza, în peste 2500 de cazuri, posturile au fost ocupate prin promovarea candidaților declarați admis. În celelalte aproximativ 1400 de situații, fie nu au fost îndeplinite condițiile pentru ocuparea posturilor, ori candidații nu s-au prezentat la concurs sau nu au obținut nota minimă de promovare.

Cu permisiunea dumneavoastră o să fac și aici o scurtă paranteză, nota minimă de promovare este nota șapte, faptul că în aceste 1400 de situații nu s-au ocupat posturile de conducere demonstrează o rigoare în selectarea ofițerilor și agenților care să ocupe aceste posturi de comandă. Nu ne putem permite din punct de vedere instituțional, ca în toate concursurile să promoveze dintre candidații prezenți, unul dintre aceștia, repet, dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale, dacă nu trec de probele, respectiv testarea psihologică și celelalte probe și dacă nu obțin măcar nota șapte.

Dacă cineva își dorește polițiști, fie că vorbim de agenți, fie că vorbim de ofițerii, polițiști în funcții de conducere prost pregătiți, aflați că noi nu ne dorim acest lucru, am încheiat paranteza. Ca urmare a acestor eforturi instituționale, procentul funcțiilor de conducere ocupate prin împuternicire la nivelul Poliției Române este în prezent de aproximativ 9%, dintre toate funcțiile de conducere din Poliția Română, în scădere față de 1 ianuarie 2026 când procentul era de peste 10%. Situația funcțiilor de conducere vacante a fost cauzată în principal de numărul ridicat de pensionări din ultima perioadă, respectiv ultimii 3 ani, ani supuși analizei, aproximativ 1650 de cazuri de pensionare a ofițerilor sau agenților de poliție care ocupau o funcție de conducere au ieșit la pensie în ultimii 3 ani, repet, cifra 1650, am încheiat paranteza. Fac precizarea că aceste pierderi de personal sunt specifice în ultimii ani întregului sistem de apărare, ordine publică și securitate națională. În mod concret, Ministerul Afacerilor Interne înregistrează în prezent un deficit de aproximativ 23% funcții de conducere și de execuție deopotrivă, iar Poliția Română nu face rabat, un deficit la nivelul întregii instituții funcții de conducere și de execuție de aproximativ 17%.

Referitor la afirmația dumneavoastră, și aici citez întrebarea publicației Recorder, peste 600 de funcții de conducere ocupate prin împuternicire în IGPR? Pentru corecta informare a opiniei publice, fac precizarea că la nivelul întregii instituții, Poliția Română, respectiv IGPR, care este Aparatul Central al Poliției Române, așa cum este el prevăzut de Legea 218 din 2002, DGPMB, Poliția Capitalei și celelalte inspectorate de poliție județene, dintr-un total de peste 7100 de funcții de conducere, sunt asigurate prin împuternicire aproximativ 450 de funcții de ofițer și 200 de funcții de agent de poliție. De asemenea, cu privire la referirea dumneavoastră, respectiv și aici cităm publicația Recorder jumătate dintre inspectoratele județene au la vârf inspectori șefi s-au adjuncți care ocupă funcția prin împuternicire, precizez faptul că dintre cele 42 de funcții de conducere aflate în competența denumire a conducerii Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Poliția Capitalei și cele 41 de inspectorate de poliție județene, 31 de posturi sunt ocupate de persoane care au promovat concursurile de inspector șef. O să fac o scurtă mențiune aici, cu permisiunea dumneavoastră, doar această informație dacă nu greșesc că a fost preluată în materialul Recorder.

Continui cu răspunsul MAI. În cazul celorlalte 11 posturi vacante de inspector șef, precizez că persoanele care asigură legal îndeplinirea atribuțiilor acestora, au parcurs procedura de concurs și ocupă ca titularii alte funcții de conducere relevante, precum, prin concurs, subliniez, adjunct de șef de Brigadă, adjunct, de șef de IPJ, șef serviciu în cadrul IPJ-urilor, adjunct poliție municipală sau șef de structură teritorială de poliție. Acesta a fost răspunsul transmis de Ministerul Afacerilor Interne la solicitarea Recorder adresată domnului ministru. În același timp, nici răspunsurile oferite de IGPR și de toate structurile teritoriale, respectiv Poliția Capitalei și cele 41 de inspectorate de poliție județene, nu au fost preluate în acest material.

O să afișăm mai întâi dovada transmiterii acestui răspuns pe mail iar în continuare o să-l rog pe colegul dacă poate să mă ajute, să deschidă răspunsul transmis Recorder de către Poliția Română și să-l parcurgem în mare împreună, o să vi-l pun la dispoziție după terminarea acestei conferințe de presă.

Aș avea rugămintea, domnul Alex Neda, dacă îmi permiteți să termin prezentarea, la final o să iau toate întrebările posibile și imposibile., mulțumesc.

Bun, o să continui. Nemulțumirile personale ale unor cadre sau foste cadre, în situația domnului Josanu, au fost preluate în materialul jurnalistic ca valoare de adevăr absolut, fără a fi supuse unor minime verificări. Eșecul personal al unor foști colegi nu poate justifica acuzații de o asemenea gravitate, acuzații care, așa cum spuneam și mai devreme, nu au niciun fundament real.

Aș mai face câteva precizări cu permisiunea dumneavoastră, în urma eforturilor instituționale, procentul funcțiilor de conducere, cum spuneam și mai devreme, ocupate prin împuternicire la nivelul întregii instituții a Poliției Române este de pe de aproximativ 9%, în scădere față de începutul de an, când era de peste 10%, a se reține acest lucru.

De asemenea, începând cu anul 2023, au fost dispuse măsuri concrete pentru accelerarea procesului de ocupare a funcțiilor de conducere prin concurs, în vederea consolidării stabilității manageriale în structurile Poliției Române și implicit, reducerea numărului de funcții de conducere asigurate prin împuternicire și o să revin aici la ce vă prezentăm acum câteva minute, în ultimii 3 ani, Poliția Română a organizat cinci concursuri, în medie, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri. Totodată, în urma demersurilor conducerii Ministerului Afacerilor Interne și Poliției Române, în anul 2024, adică acum 2 ani, înainte de apariția materialului Recorder de astăzi, Legea numărul 360 din 2002 privind statutul polițistului a fost modificată, astfel că împuternicirea polițistului încetează când acesta este declarat nepromovat la concursul derulat pentru ocuparea postului ale cărui atribuții le exercită prin împuternicire, respectiv când polițistul este declarat inapt la evaluarea psihologică organizată în cadrul participării la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant.

Această informație este ignorată, din câte am putut observa cu toții astăzi, în mod convenabil, este ignorată de cei doi reprezentanți ai sindicatelor care cunosc modificarea legislativă sau cel puțin ar trebui să o cunoască dacă se ocupă de Poliția Română, dar au ales să nu o comunice jurnalistului Recorder, pentru că ar fi desființat însăși ideea principală a articolului materialului publicat astăzi. Referitor la acuzația potrivit căreia concursurile sunt organizate pentru anumiți candidați.

Din nou, această acuzație nu se susține pe nicio dovadă, din contră, toate evidențele contrazic această teză, concursurile sunt organizate astfel încât să nu poată fi încălcată legislația în niciun fel și aș dori să dezvolt această idee cu permisiunea dumneavoastră. Tematica și bibiografia sunt postate din timp în mod transparent pe hub-ul Ministerului Afacerilor Interne, acolo unde sunt publicate toate posturile de conducere, atunci când ele sunt scoase la concurs. Subiectele de concurs sunt realizate de către comisiile de concurs cu cel mult 24 de ore înainte de organizarea concursului, iar în mod practic o să vă spun cum se derulează acest lucru, pentru că probabil din prezentare, fiind folosite anumite cuvinte din legislație, nu este accesibilă tuturor. În mod practic, comisia de concurs și nu mă refer la dumneavoastră, stimați jurnaliști, mă refer la cei doi sindicaliști, aș vrea să le vorbesc pe limba lor. Membrii comisiei de concurs se întrunesc în dimineața zilei concursului, stabilesc împreună aceste subiecte. Și când spun că stabilesc împreună aceste subiecte mă refer că ei respectă toate procedurile legale, activitatea de stabilire a subiectelor concursului este filmată, este înregistrat audio-video de către colegi specializați în acest domeniu.

Subiectele se fac în două variante, varianta unu, varianta doi, fiecare variantă este introdusă într-un plic distinct, iar unul dintre candidați, nu-l stabilim noi pe acel candidat, îl stabilesc organizațiile sindicale, așa cum bine cunosc în mare parte dintre organizațiile sindicale sau candidații, decid împreună cine dorește să aleagă una dintre variante, variantele fiind sigilate la acel moment.

Se alege una dintre cele două variante, atunci se desigilează, iar, filmat activitatea bineînțeles, este o filmare continuă, audio-video continuă, se aplică acele subiecte, aceleași subiecte celor unu, doi, trei, patru, șapte candidați, au fost situații cu mai mulți candidați pentru un singur loc, fie că vorbim de locuri de ofițeri, fie că vorbim de agent. Candidații nu au asupra lor telefoane mobile, membrii comisiei nu au asupra lor telefoane mobile dinainte să înceapă să lucreze la acele subiecte. Cum spuneam, nu le este permis accesul cu dispozitive de comunicații în toată această perioadă, iar la toate concursurile organizațiile sindicale și profesionale au reprezentanți în comisie cu statut de observator.

Dacă acuzațiile celor doi sindicaliști publicate în acest articol ar fi reale, ar însemna că membrii acestor organizații sindicale ar fi girat ilegalități. Însă, subliniez, acuzațiile sunt false și am demonstrat anterior de ce. Dacă participă la aceste concursuri, repet, filmate, înregistrate audio-video cap-coadă și au sesizat ilegalități, rămâne totuși întrebarea retorică, de ce nu au sesizat până acum autoritățile statului român? Referitor la susținerea că un lider de sindicat care a acordat un interviu pentru această publicație a fost discreditat mediatic la ordinul Poliției Române, am văzut aceste afirmații și acuzații în spațiul public, descalifică credibilitatea materialului în sine, fiind încă o dovadă că singurele așa-zise dovezi prezentate în acest material sunt opiniile celor doi lideri de sindicat și alegațiile aferente.

Este cunoscut faptul că respectivul lider de sindicat are o atitudine răzbunătoare la adresa Poliției Române și a conducerii Poliției Române și implicit, Ministerul lui Afacerilor Interne, pentru că a fost destituit din funcția deținută în instituția noastră, în urma încălcării repetate a legislației incidente, inclusiv a încălcării prevederilor legale care interzic polițiștilor să facă politică. Dragi colegi, nu acceptăm politică în Poliția Română. În încheiere, aș dori să mai aduc câteva clarificări, la fel, cu permisiunea dumneavoastră, aș face un rezumat al acestei lungi prezentări, iar rezumatul ar suna, din punctul meu de vedere cel puțin cam așa, publicația Recorder a solicitat, în baza Legii 544, informații Poliției Române, Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție județene. Aceste răspunsuri au fost oferite în timpul legal, au fost comunicate în timp transparent, aceste răspunsuri nu au servit scopului jurnalistic, respectiv acela de a informa corect opinia publică. Dacă publicația Recorder ar fi citit sau și-ar fi însușit răspunsurile respective, care au fost transmise cum spuneam și mai devreme, într-un mod transparent, ar fi reieșit foarte clar faptul că dintre cele 7100 de funcții de conducere de la nivelul Poliției Române și când spun Poliția Română, mă refer la toate structurile Poliției Române, dintre cele 7100, doar 650 sunt asigurate prin împuternicire. În ultimii 3 ani au ieșit mii de polițiști cu funcții de conducere la pensie, la fel ca dinamica de personal în ceea ce privește și polițiștii cu funcție de execuție, iar această dinamică de personal se circumscrie tuturor structurilor de aplicare a legii din România, așa cum bine știți, a fost într-o anumită perioadă cum spunem noi, o hemoragie de cadre. Aș vrea să se înțeleagă foarte clar că nu putem să avem deficit de personal doar la funcțiile de execuție, funcțiile de execuție sunt corelative funcțiilor de conducere. Dintre inspectoratele de poliție județene, plus Capitala, respectiv 41 de unități plus Capitala, 42, 31 de persoane au trecut printr-un concurs de șef de IPJ. Faptul că la Constanța, spre exemplu, avem un inspector șef împuternicit, asta nu poate să permită sindicatul lui sau sindicatelor care au dus acuzații să afirme fals în spațiul public faptul că se asigură prin împuternicire acea funcție, iar motivul este unul foarte simplu, domnul inspector șef de la Constanța, împuternicit pe acea funcție de altfel, este inspector șef prin concurs la Galați de ani de zile. Domnul Bâltag, care ocupă prin concurs funcția de șef de IPJ Constanța, repet, prin concurs, este un om cu experiență profesională, a ocupat prin concurs funcția de șef de IPJ Mureș, funcția de șef de IPJ Ilfov, o funcție la o altă structură a Ministerului Afacerilor Interne, iar instituția a considerat că experiența domniei sale este benefică la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

De asemenea, în materialul jurnalistic se face referire la împuternicirile din cadrul Poliției Române, însă într-un mod total fals. În acest material sunt aduse în discuție diferite persoane care nu au lucrat niciodată în Poliția Română și se referă la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Așadar, cred că domnii sindicaliști care au oferit aceste informații, cunosc foarte bine organigrama ministerului, cunosc foarte bine organigrama Poliției Române și îmi este foarte greu să cred că a fost doar o greșeală, eu consider și Poliția Română de fapt consideră, că a fost o greșeală int-intenționată, cu ghilimele de rigoare. Nu poți să te referi la împuternicirile din Poliția Română, după care să spui că sunt, cum s-a exprimat unul dintre cei doi sindicaliști, mii de situații de împuternicire, având în vedere, vă spuneam și mai devreme, faptul că doar 9% dintre toate funcțiile de conducere din cadrul Poliției Române sunt asigurate prin împuternicire, restul sunt asigurate prin concurs.

De asemenea, ca o ultimă concluzie și ulterior o să trecem la partea de întrebări, indiferent de câtă presiune publică s-ar pune pe acest subiect, este bine să fie discutat deschis, este bine să-l discutăm transparent, dar indiferent câtă presiune publică, cât de multă presiune publică s-ar pune pe acest subiect, Poliția Română și Ministerul Afacerilor Interne, noi împreună, nu vom accepta să promovăm în astfel de funcții persoane care nu sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, persoane care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi în acele funcții sau persoane care nu obțin măcar nota șapte la acest concurs. Nota șapte, din punctul nostru de vedere, este o notă care demonstrează în primul rând, cunoașterea legislației în domeniul incident, iar legislația este una vastă și în al doilea rând, demonstrează capacitatea managerială și capacitatea organizațională a instituției noastre.

Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu precizarea că toate documentele pe care le-am publicat pe acest ecran din partea mea dreaptă, le veți primi pe mail pentru a putea fi studiate, pentru a putea să vedeți data la care am primit solicitarea, data la care am transmis răspunsul către publicația Recorder și pentru a vedea opinia publică prin intermediul dumneavoastră, al reprezentanților mass-media, are este purul adevăr, acela că instituția noastră a făcut pași înainte în ceea ce privește limitarea acestor împuterniciri și cum spuneam și mai devreme, procentul este de doar 9%, nu mai mare.

Asta nu înseamnă că de astăzi înainte nu o să mai vedeți persoane împuternicite în Poliția Română, cine spune acest lucru minte și nu spunem noi ca instituție, îl spun sindicaliștii. Instituția împuternicirii este folosită pentru a asigura continuitatea management-ului, actului managerial la nivelul instituției noastre și o să vă dau un alt exemplu, domnul inspector șef de la IPJ Argeș, care este un om cu experiență profesională și ocupă funcția prin concurs, după parcurgerea pașilor procedurali, a fost împuternicit pe o funcție de inspector general adjunct, recent s-a întâmplat asta.

Este normal că la IPJ Argeș nu putem organiza un concurs peste noapte dintr-un foarte simplu raționament pe care domnii sindicaliști cu siguranță îl cunosc, domnul Badea încă ocupă prin concurs acea funcție, iar funcția de inspector general adjunct este o funcție mai mare, pe care o ocupă prin împuternicire. Așadar, conducerea Poliției Române este în situația de a împuternici un ofițer cu experiență la Argeș pe funcția de inspector șef, tocmai pentru a asigura actul managerial la nivelul acestui inspectorat, pentru că Poliția Română lucrează împreună cu ceilalți parteneri instituționali, cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, în beneficiul comunității și în beneficiul cetățenilor.

Nu ne permitem să lăsăm un inspectorat de poliție fără act managerial. Am terminat scurta prezentare în cele ce urmează, vă pot răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu rugămintea să le adresăm pe rând, să așteptați răspunsul, după care să adresăm alte întrebări, vă mulțumesc .

Macrina Sivu, România Tv:Cum comentați afirmația domnului Andreica, care spune că aceste împuterniciri reprezintă un atentat la siguranță?

Georgian Drăgan:Am comentat afirmațiile domnului Andreica în repetate rânduri și am ajuns să cred că de fiecare dată când comentez afirmațiile domnului Andreica, doar dau importanță afirmațiilor domniei sale, cu tot dragul, dar o să răspund și de această dată din respect pentru dumneavoastră și pentru cetățenii care urmăresc.

Bun, domnul Andreica din câte am văzut în acest material are mai multe informații pe care le prezintă ca adevăruri, are mai multe alegații, mai multe acuzații la adresa Poliției Române, aceste acuzații ca de fiecare dată se bazează pe zero probe, zero dovezi. Domnul Andreica personal sau reprezentanți ai sindicatului pe care îl reprezintă domnia sa, au participat la toate concursurile organizate de Poliția Română pentru ocuparea acestor funcții de conducere. Dacă domnul Andreica sau domnul Jusanu sau altcineva, în cadrul acestor concursuri la care repet, au participat acolo, prezenți în sală, fizic, au constatat la momentul respectiv anumite abateri de la cadrul legal, aveau obligația legală de a sesiza autoritățile în drept și de a prezenta dovezi. Dar vedeți dumneavoastră, este mai simplu să participi la aceste concursuri, să iei act de aceste concursuri, în sensul în care să vezi că sunt filmate și că se respectă legea, să aștepți o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, după care să vii în spațiul public cu alegații, cu acuzații nefondate, cu intenția clară de a arunca o pată pe munca Poliției Române și pe munca Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumesc.

Macrina Sivu, România Tv:Cum comentați afirmația domnului Josanu din finalul documentarului care spune că există ceva emoții legat de acest documentar, că nu întâmplător v-ați mobilizat, pentru că nu ar exista niciun Interes să se coată la lumină sau să se vorbească despre aceste împuterniciri.

Georgian Drăgan:Da, îi transmit domnului Josanu că n-am nicio emoție cu privire la acest material jurnalistic. Domnul Josanu, fost polițist la IPJ Neamț, vă spuneam și mai devreme, a fost destituit pentru mai multe abateri, dar principala abatere este că a făcut politică. Așa că o să-i transmit din nou domni Josanu, că n-am nicio emoție nici eu, nici ceilalți polițiști de bună credință din Poliția Română, o să-i transmit, domnului Josanu că știu de ce a participat la acest material, și anume din răzbunare pentru faptul că a fost destituit, dar cred că era mai corect din partea domniei sale să facă cum a procedat de altfel de fiecare dată, să rezolvăm în instanță, pe cale legală, aceste neînțelegeri de ordin legal și procedural, el fiind destituit din Poliția Română, repet. Așa că e lesne de înțeles de ce domnul Josanu a participat activ la un asemenea material, este lesne de înțeles de ce a lăsat să se înțeleagă în cadrul acestui material faptul că polițiști care au obținut note mici la concursuri au rămas în continuare pe acele funcții, deși domnul Josanu cunoaște faptul că în 2024, cu aproape 2 ani mai devreme de materialul de la Recorder, conducerea ministerului a modificat legislația incidentă, iar ofițerii sau agenții, când ne raportăm în material am văzut doar la ofițerii, să știți că avem surpriză și 3500 de agenți care au funcții de conducere, respectiv de șef de post și de ajutor de șef de post.

Bun, să revenim la ce vă spuneam, este lesne de înțeles de ce domnul Josanu nu a clarificat această situație cu domnul jurnalist de la Recorder, și anume să-i fi transmis pe acea înregistrare video, faptul că în 2024 conducerea ministerului a schimbat legislația tocmai din această perspectivă. Polițistul care ocupă, cum spuneam, prin împuternicire o funcție și participă la procedura de concurs și nu ia acel concurs, nu mai exercită atribuțiile funcției, de încetează împuternicirea sau dacă la fel, este pe o funcție împuternicit, se prezintă la testarea psihologică și este declarat inapt, în acel moment încetează împuternicirea, din 202, nu de astăzi, de la materialul Recorder.

Dacă ați adresat câte două întrebări, mergem pe două întrebări acum, doamnele mai întâi domnișoarele și după aia domnii, vă rog.

Jurnalist:Cum comentați situația prezentată în material, situație în care se vorbește despre domnul inspector adjunct Eduard Mitrițescu, respectiv directorul de la Resurse Umane, situația care îi privește pe cei doi?

Georgian Drăgan:În ceea ce privește, la fel, afirmațiile domnilor sindicaliști la adresa domnului inspector general adjuct Mirițescu, aș aduce aici câteva clarificări și vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, domnul Eduard Mirițescu a ocupat în trecut diferite funcții de management la nivel inferior, mă refer la șef de secție, șef de serviciu, a ocupat funcția de adjunct al inspectorului șef de la Prahova, a ocupat funcția de inspector șef la Prahova, prin concurs apropo, nu prin împuternicire, a ocupat o funcție de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost împuternicit ulterior la nivelul Poliției Române pe funcția de prim-adjunct al șefului Poliției Române și ulterior, a promovat acest concurs de adjunct al inspectorului general al Poliției Române, funcție pe care se află și o exercită și în prezent. Dacă tot m-ați întrebat de aceste situații, mi-a venit în minte acum o altă situație prezentată în materialul jurnalistic de la Cluj dacă nu greșesc și nu greșesc, acolo vorbim de un dosar penal în care au fost efectuate verificări, iar dosarul penal a fost clasat și nu de Poliția Română, poate domnii de la sindicate nu știu că nu ne cercetăm între noi, polițiștii.

Când sunt situații de acest gen, unitățile de Parchet competente efectuează cercetări, iar dosarul de acolo s-a clasat. Nu știu care sunt rațiunile domnului Andreica sau nu vreau să mă exprim în acest moment, însă știu clar care sunt intențiile domnului Josanu, și anume acelea pe care le are de câțiva ani, de a discredita instituțiile din România, respectiv Poliția Română și Ministerul Afacerilor Interne prin diferite atacuri gratuite, nefondate, unele apropo, aici o să fac o scurtă paranteză, care nu se referă neapărat la subiectul conferinței de presă de astăzi, unele apropo, chiar personale. Domnul Josanu, împreună cu un alt domn căruia nu o să-i pronunț numele, pentru că nu este relevant, dar dumnealui știe cine este, că face parte din același sindicat, m-au atacat în mod direct 3 ani de zile, continuu, cu acuzații nefondate, acuzații de corupție, acuzații de pile, nepotisme și alte asemenea alegații publice, pe conturile de Facebook, pe un anumit ziar din din județul Prahova, iar pe această cale profit de această conferință de presă, să-i solicit public domnului Jusanu să aducă probe în ceea ce privește acuzațiile la adresa mea, în caz contrar, mă văd nevoit să mă adresez justiției din România, pentru că aceasta este calea legală de urmat atunci când avem o problemă fie pro-profesională, fie personală, fie instituțională, și am încheiat paranteza în ceea ce mă privește. Dacă este să revenim la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să subliniez pentru ultima dată acest lucru, în acest material jurnalistic repet, avem două persoane, doi sindicaliști în jurul cărora se conturează acest material, două persoane care au o intenție directă de a ataca Poliția Română, Ministerul de Interne și ca de fiecare dată se bazează pe zero probe. Mulțumesc, următoarea întrebare.

Jurnalist 3:În urma cu câteva săptămâni, un material asemănător prezenta situația, cam aceeași situație. După apariția acestui material au început o serie de anchete, de verificări, inclusiv inspecția judiciară. În acest moment, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanții Poliției Române au început verificări?

Georgian Drăgan:Vă mulțumesc și pentru această întrebare. Da, este foarte bună întrebarea dumneavoastră, din câte pot să-mi dau seama, cel puțin la acest moment, acest material jurnalistic de astăzi reprezintă un tipar. Acest tipar a mai fost folosit împotriva independenței justiției din România, acele acuzații nefondate au fost verificate de structurile abilitate din statul român, din câte cunosc, pentru că este public, a fost postat pe site-ul CSM raportul cu privire la rezultatul acelor verificări, iar rezultatul a fost unul cât se poate de clar, la fel de clar ca la început. Acuzațiile au fost nefondate și s-au bazat pe zero probe.

Aș vrea să mai adaug câteva aspecte pe care, dacă tot ați adresat această întrebare, pe care mi le notasem eu cu privire la Poliția Română. Informațiile cu privire la Poliția Română, din punctul nostru de vedere sunt prezentate trunchiat, inexact și alterate, special pentru a lăsa falsa impresiei a unor nereguli majore în sistemul de ordine publică și securitate națională. Acest modus operandi depășește cadrul legal din punctul nostru de vedere privind libera informare a cetățenilor, este de natură să afecteze activitate instituțiilor din România, mă refer și la justiție, și la Poliția Română, și la Ministerul de Interne și implicit, asigurarea securității cetățenilor este afectată. Aș menționa că România nu întâmplător este una dintre cele mai sigure state din Europa și din lume și asta nu spunem doar noi, ci organizații internaționale, organizații europene, organizații mondiale independente, bineînțeles. Aș menționa aici Numbeo, care realizează anual, așa cum cred că toată lumea știe, un top al siguranței cetățenilor la nivel mondial. De asemenea, acest aspect este certificat și de partenerii instituționali internaționali, inclusiv de Ambasada Statelor Unite ale Americii, din câte îmi amintesc că a postat, a dat publicității un raport anual, iar România se afla pe lista domniilor lor, în topul celor mai sigure țări din lume, iar cetățenii americani erau îndrumați să vină România în calitate de turiști.

Conform rapoartelor Departamentului de Stat al SUA și ale Comisiei Europene, România este recunoscută ca o țară foarte sigură pentru cetățeni și turiști, cum spuneam și mai devreme. În ceea ce privește nivelul perceput al criminalității în orașele europene, graficul realizat de Numbeo pentru 2026, arată că la nivel european, orașele mari din România sunt percepute ca fiind sigure și foarte sigure. Vorbim aici de Timișoara, București, Brașov, Iași și Cluj-Napoca. Acest lucru ne dovedește nouă, dar și cetățenilor de bună credință din această țară, faptul că instituțiile statului român își fac datoria, aici bineînțeles, includ Poliția Română, unitățile de Parchet, instanțele de judecată, precum și celelalte instituții cu atribuții în garantarea siguranței cetățenilor.

Subliniez faptul că, să revin la întrebarea dumneavoastră, scopul împuternicirilor nu este acela de a eluda legea, ci de a asigura continuitatea managerială a unor unități de poliție, pentru menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni. O să fac o scurtă paranteză, o vorbă din popor spune că nu putem avea stână fără câini. Îmi cer scuze pentru această vorbă, dar în același timp, corelativ, nu cred că putem avea unități de poliție care să nu fie conduse de către manageri, pentru că atunci fiecare ar face ce ar dori să facă în acea structură, iar noi împreună, trebuie să facem un lucru foarte simplu, să aplicăm legea, iar toate activitățile noastre să ducă către siguranța comunității.

Într-un stat de drept, așa cum este România, orice acuzație trebuie susținută de dovezi, iar opiniile unor lideri sindicali nu reprezintă dovezi, reprezintă cum spuneau și mai devreme, acuzații nefondate.

Împuternicirile au fost realizate, sunt realizate și vor fi realizate în continuare în Poliția Română, cu respectarea cadrului legal în vigoare, iar informațiile trunchiate prezentate de către cei doi sindicaliști în materialul jurnalistic, au scopul de a destabiliza Poliția Română și este un tipar similar, fac aici o scurtă paranteză, ca cel observat de la Justiție, cu închiderea parantezei.

O să mai deschid o scurtă paranteză, repet, din câte cunosc public, că este public, acele acuzații au fost verificate de structurile statului român, iar raportul cu acele verificări a fost publicat, este public, poate fi accesat de oricine, eu l-am studiat din pură curiozitate, pură curiozitate instituțională, pentru că trăim în România și atunci ar trebui să știm ce e în jurul nostru. Aș transmite pe această cale, la fel, dacă îmi permiteți, o scurtă, foarte scurtă precizare și apreciere personală, celor care se află în spatele acestor materiale, nu mă refer aici la jurnaliștii Recorder, mă refer la cei care se află în spatele acestor materiale, să-și calibreze activitățile viitoare și să nu mai încerce să destabilizeze instituțiile statului român, pentru ca asta îi va putea face vulnerabil pe viitor atât pe ei, cât și pe cetățenii României. La ce mă refer aici, că vreau să fiu foarte explicit, atunci când ataci sistematic instituțiile statului român, când scazi încrederea cetățenilor în instituțiile statului român, în mod voit și cu acuzații nefondate, informații false, parțial adevărate, trunchiate sau scoase din context, ăsta nu este un stat de drept. Vă mulțumesc.