Trump a mulțumit României pentru invitația la B9, însă nu va putea participa personal

Donald Trump a răspuns invitației de a participa la Summitul B9 de la București, de pe 13 mai, mulțumind României, însă președintele SUA nu poate fi prezent personal la reuniune, au declarat surse diplomatice pentru Digi24.ro.

Acestea au dezvăluit că este posibil ca în capitala României să ajungă secretarul de stat Marco Rubio, fiind discuții la nivel înalt în acest sens. Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

Potrivit surselor diplomatice citate de Digi24.ro, discuții au loc privind participarea oficialilor americani la Summitul B9 de la București. Președintele american Donald Trump a mulțumit României pentru invitație, dar a precizat că agenda nu îi permite să ia parte personal la eveniment, coordonarea implicării SUA având loc prin intermediul Departamentul de Stat.

Deși președintele american Donald Trump nu va putea veni personal la eveniment, este probabil ca în locul său să participe șeful diplomației americane, Marco Rubio.

La finele lunii mai 2025, președintele Nicușor Dan a declarat că l-a invitat pe președintele SUA, Donald Trump, în România, ”dar programul său este extrem de încărcat”.

”Da. L-am invitat, dar bineînțeles că programul său este extrem de încărcat (…) Evident că președintele Statelor Unite este mult mai ocupat decât sunt eu”, a adăugat Dan.