Trump analizează consecințele pentru aliații NATO incluși pe „lista neagră”

Casa Albă a elaborat un fel de listă cu aliați NATO „obraznici”, administrația Trump căutând modalități de a-i pedepsi pe cei care au refuzat să sprijine războiul din Iran.

Lista include o prezentare generală a contribuțiilor aliaților și le plasează pe niveluri, potrivit a trei diplomați europeni și un oficial american al apărării familiarizat cu planul, relatează Politico.

Este cel mai recent semn că președintele Donald Trump intenționează să își îndeplinească amenințările împotriva aliaților care nu respectă dorințele sale. Și este un alt punct de presiune asupra alianței, care a fost afectată de atacurile lui Trump - de la presiunile pentru a anexa Groenlanda până la avertismentul privind o retragere completă din tratat.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat ideea în decembrie. „Aliații model care se impun, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, din ce în ce mai mult Germania, țările baltice și altele, vor primi favoarea noastră specială”, a spus el. „Aliații care încă nu își îndeplinesc partea pentru apărarea colectivă se vor confrunta cu consecințe”.

Unul dintre diplomați a declarat că lista pare să reflecte acest concept.

„Nu par să aibă idei foarte concrete... când vine vorba de pedepsirea aliaților răi”, a spus un alt oficial european. „Mutarea trupelor este o opțiune, dar asta afectează în principal SUA, nu-i așa?”

Casa Albă și-a exprimat în mod clar nemulțumirea față de aliați. „În timp ce Statele Unite au fost întotdeauna acolo pentru așa-zișii noștri aliați, țările pe care le protejăm cu mii de soldați nu au fost acolo pentru noi în cadrul Operațiunii Epic Fury”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

NATO nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Există puține alte alternative pentru mutarea trupelor americane din Europa, așa că orice plan potențial ar implica probabil relocarea acestora dintr-o țară în alta. Chiar și atunci, o mutare s-ar putea dovedi costisitoare și consumatoare de timp.

Nu este clar care țări se încadrează în ce categorie și cât știe secretarul general Mark Rutte.

Românii și polonezii ar putea să fie unii dintre cei mai mari beneficiari, deoarece ambele rămân în grațiile președintelui SUA și ar primi cu bucurie mai multe trupe americane.

Guvernul polonez, care are unul dintre cele mai mari bugete pentru apărare din NATO, plătește deja aproape toate costurile pentru a găzdui cei 10.000 de soldați americani staționați acolo. Iar baza aeriană Mihail Kogălniceanu, recent extinsă, care a putut fi folosită de SUA pentru atacurile aeriene din Iran, poate găzdui mai multe trupe americane.

Departamentul Apărării „va prioritiza cooperarea și angajamentele cu aliații model care își aduc contribuția pentru apărarea noastră colectivă”, a declarat Pentagonul într-un comunicat.

Conceptul ar putea oferi SUA opțiuni de a retrage desfășurările de trupe, exercițiile comune sau vânzările militare de la aliații percepuți ca „răi” și de a le oferi celor „buni”, potrivit a doi dintre oficialii europeni familiarizați cu planul. Hegseth a folosit, de asemenea, termenul „aliat model” în întâlnirile cu membrii NATO, potrivit celui de-al treilea diplomat.

Totodată, i-ar oferi lui Trump mai multe instrumente pentru a diferenția între membrii care au sprijinit eforturile SUA în Iran - cum ar fi încheierea blocadei de către Teheran asupra Strâmtorii Ormuz și permiterea utilizării bazelor - și cei care nu au făcut-o.



În timp ce Spania și aliați precum Marea Britanie și Franța fie au respins, fie au amânat cererile de ajutor ale SUA, România și mai multe națiuni mai mici au permis SUA să le folosească bazele aeriene. Bulgaria a sprijinit, de asemenea, în liniște, logistica americană în Orientul Mijlociu.

Spania avea deja probleme cu administrația Trump pentru că a respins obiectivul de 5% al ​​cheltuielilor de apărare al NATO la summitul alianței de la Haga de anul trecut. Oficialii, însă, au lăudat națiunile baltice - Lituania, Letonia, Estonia - și Polonia pentru că se clasează constant în frunte în ceea ce privește cheltuielile militare.

Există însă puține precedente pentru luarea unor astfel de măsuri de pedepsire a aliaților, iar astfel de noțiuni se confruntă deja cu respingerea congresmenilor.

„Nu este util atunci când liderii americani vorbesc despre alianțele noastre cu dispreț”, a declarat marți senatorul Roger Wicker (republican din Mississippi) înainte de o audiere privind forțele americane din regiunea indo-pacifică. „Trebuie să fim clari cu privire la numeroasele beneficii politice, strategice și morale pe care această țară le primește de pe urma alianțelor sale.”

Și unii foști oficiali se îndoiesc că administrația Trump are suficientă forță pentru a gestiona o altă criză existențială a alianței.

„Trump și echipa sa sunt ocupați să încerce să se scoată din mlaștina auto-provocată”, a declarat Joel Linnainmäki, un fost oficial finlandez care a lucrat la aderarea țării la NATO în 2023. „Probabil că administrația nu are suficientă putere pentru a deschide un alt front ostil cu Europa atâta timp cât războiul continuă.”