Four Republicans joined all Democrats in support of the legislation.

BREAKING: President Trump experienced a setback in the House after Democrats, along with a small group of Republicans, voted to restrict his ability to authorize military action against Iran without approval from Congress.

Reports by Fox News, Epoch Times: Houses passes resolution to block military action against Irak

The measure passed 215 208, with all Democrats present supporting it. They were joined by Republican Reps. Thomas Massie, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, and Tom Barrett, who broke ranks with the president.

The resolution aims to ensure that any military action against Iran would require explicit congressional authorization. Although largely symbolic for now - since a veto from Trump is expected and there aren’t enough votes to overturn it - the result highlights increasing bipartisan concern in Congress over U.S. policy toward Iran.

It’s a resolution meant to limit the president’s ability to launch military action against Iran without Congress.

The resolution would also need to pass the Senate. That is often harder because of different political balances.

Very likely, president Donald Trump can veto the measure. The report already suggests that is expected.

To override a veto, Congress would need a two-thirds majority in both chambers. The current vote (215–208) is well short of that threshold, so an override is unlikely.

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BREAKING: Președintele Trump a suferit o înfrângere în Camera Reprezentanților după ce democrații, alături de un grup restrâns de republicani, au votat în favoarea restricționării autorizării acțiunilor militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Relatări de la Fox News, care titrează că Trump este învins în Camera Reprezentanților. În timp ce Epoch Times: scrie Camera Reprezentanților adoptă o rezoluție pentru a bloca acțiunea militară împotriva Irakului

Măsura a fost adoptată cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă, fiind susținută de toți democrații prezenți. Lor li s-au alăturat patru reprezentanți republicani Thomas Massie, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick și Tom Barrett, care s-au distanțat de președinte.

Rezoluția are ca scop asigurarea faptului că orice acțiune militară împotriva Iranului ar necesita autorizarea explicită a Congresului. Deși este în mare parte simbolică deocamdată - întrucât se așteaptă un veto din partea lui Trump și nu există suficiente voturi pentru a-l anula - rezultatul evidențiază îngrijorarea bipartizană crescândă din Congres cu privire la politica SUA față de Iran.

La nivel simbolic, este o rezoluție menită să limiteze capacitatea președintelui de a lansa o acțiune militară împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, cu șanse mici să aibă și efecte practice.