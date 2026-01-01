Ucraina: Cine este Fedorov, ministrul cu hanorac care aduce Silicon Valley la Ministerul Apărării

Atunci când spui Mihailo Fedorov, te gândești la un război hibrid. Nu a purtat niciodată uniformă, nu a servit niciodată în armată. Este un fost antreprenor în marketing tehnologic și ministru al Transformării Digitale care, la doar 35 de ani, conduce Ministerul Apărării al unei țări aflate de peste patru ani în război.

Sosind la Ministerul Apărării după căderea consilierului principal al președintelui Andriy Yermak și remanierea cabinetului - se zvonește că însuși Fedorov l-a sfătuit pe Zelenski să-l demită - tânărul nou ministru și-a exprimat imediat punctul de vedere, aducând cu el o echipă de tineri consilieri, analiști de date și chiar o masă de ping-pong pe coridoare. Mai degrabă un startup decât un stat major general.

Drone, senzori, sisteme autonome, inteligență artificială, date colectate și recirculate în timp real pentru a corecta erorile și a crește eficacitatea. Viitorul conflictului nu depinde doar de rezistență, ci și de capacitatea de a inova mai repede decât inamicul. Cu un obiectiv declarat izbitor de rece: creșterea sistematică a pierderilor Rusiei. Spus și mai direct, războiul devine „distrugere țintită”, iar noul obiectiv este creșterea pierderilor lunare provocate Moscovei, inclusiv morți și răniți, la peste 50.000.

Un evanghelist al războiului modern, așa cum îl descrie New York Times care îi dedică un articol lung. Și un antibirocrat capabil să reprezinte o alternativă la moștenirea sovietică ce continuă să persiste în unitățile militare ucrainene. Dacă războiul devine o chestiune de uzură, ministrul își scoate jacheta, îmbracă hanoracul și devine un manager pus la comandă pentru a implementa o tranziție forțată: Ucraina nu poate învinge Rusia la capitolul dimensiune, așa că trebuie să încerce să o învingă la capitolul viteză, adaptare și tehnologie. Instrumentele cheie devin drone ieftine și de unică folosință, automatizare, software militar, arhive video pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială și integrare perfectă între cei care luptă pe linia întâi, cei care dezvoltă și cei care decid. Modelul de management fiind cel din Silicon Valley.

Numai că războiul nu este o platformă digitală. Și acesta este flerul politic al lui Fedorov. Pe de o parte, este el, ministrul care se plimbă prin expozițiile de drone, întrebând dezvoltatorii dacă o aeronavă „ar putea fi mai mare”, măsurând rezultatele și gândind în cicluri rapide. Iar pe de altă parte, există generalii și comandanții, unii crescuți în epoca sovietică, care continuă să se ocupe de tranșee, atacuri, pierderi, logistică, timpi lungi de livrare și lanțuri de comandă care nu pot fi comprimate într-un tablou de bord.

Când BBC a relatat că unul dintre primii pași a fost introducerea unui sistem de puncte care să recompenseze eficacitatea unităților de drone, au existat numeroase polemici, nu în ultimul rând din cauza „gamificării” războiului. Cu toate acestea, mulți soldați din Kiev îi apără logica. „Recompensa se traduce în arme noi pentru unitatea care funcționează cel mai bine; este o abordare meritocratică”, ne-a explicat un operator de drone în vârstă de 25 de ani de la Herson.

Aceeași abordare este aplicată și unuia dintre cele mai sensibile fronturi ale Kievului: mobilizarea și retenția personalului. Misiunea sa este de a accelera deciziile și de a reforma structura militară. Mai simplu spus, în lunile care au urmat numirii sale, Fedorov a insistat asupra unei revizuiri mai ample a sistemului de mobilizare, concentrându-se în principal pe digitalizarea procedurilor și reducerea birocrației.

Un exemplu? Aplicația Reserve+, care gestionează majoritatea prelungirilor amânărilor mobilizării: potrivit ministerului, aproximativ 90% din prelungiri sunt procesate acum automat, eliminând săptămânile de așteptare, documentele noi și vizitele la birourile de recrutare. Problemele cele mai dificile care au apărut au fost: durata desfășurării, dificultățile de intrare și ieșire din linii, logistica în timpul atacurilor cu drone, deficitul de personal, calitatea instruirii și moralul. Din acea discuție, a rezultat o promisiune de a aborda atât mobilizarea, cât și prevenirea cazurilor de Awol, adică absențele neautorizate din unitate, cu ideea de a introduce și perioade de serviciu mai clare și stimulente specifice pentru infanterie.

Răspunzând criticilor și celor care îl acuză că nu și-a îndeplinit serviciul militar, Fedorov subliniază natura personală a implicării sale în război. S-a născut și a crescut în Vasilivka, în regiunea Zaporojie, ocupată din martie 2022 de forțele ruse. „În ultimii patru ani, am trăit pentru a elibera Vasilivka. Prin urmare, povestea mea este personală”, a declarat el în Parlament. Născut în 1991, cu o diplomă în sociologie și management, și fondator al companiei de marketing digital Smmstudio, Fedorov a intrat în politică alături de Volodimir Zelenski și a apărut ca una dintre fețele noii Ucraine: rapidă, antibirocratică și profund digitală. O față nouă, convenabilă și utilă pentru a devia acuzațiile de corupție și proastă guvernare din sistemul politic.

Deosebit de utilă îi este și relația sa cu Silicon Valley, condusă de Palantir. Potrivit New York Times, după o întâlnire cu directorul general Alex Karp, Fedorov a discutat despre o colaborare mai strânsă pentru o mai mare integrare a inteligenței artificiale în război, analizareaatacurilor aeriene, procesarea datelor de informații și planificarea operațiunilor aprofundate. Pentru susținătorii săi, aceasta este cea mai realistă modalitate de a aborda un război pe care Ucraina nu îl poate câștiga prin ponderea sa demografică sau industrială.

Pentru criticii săi, este exact opusul, iar a crede că frontul poate fi guvernat ca un sistem care trebuie optimizat, fără a lua pe deplin în considerare dilemele etice și politice pe care le implică utilizarea inteligenței artificiale pe câmpulde luptă, este o mare greșeală.Este aceasta strategia corectă pentru a câștiga războiul? Nu se știe, însă deocamdată, nimeni din minister nu îndrăznește să miște masa de ping-pong de pe coridor.

Surse: Corriere della Sera/RADOR RADIO ROMÂNIA