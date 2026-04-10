Ucraina forțează retragerea rușilor din Marea Neagră

Flota rusă de la Marea Neagră, care a pierdut deja controlul asupra zonei maritime din cauza dronelor ucrainene, se confruntă acum cu pericole chiar în propriul port, Novorossiisk - scrie RBC-Ucraina, citând NavalNews.

Pe 5 aprilie drone ucrainene au lovit o fregată rusă în portul Novorossiisk. Cel mai probabil e vorba de nava "Amiral Essen", una dintre cele două fregate ale proiectului 11356M rămase în Marea Neagră.

Acestea sunt cele mai mari nave de război ale Rusiei după scufundarea crucișătorului "Moskva" în aprilie 2022. Fregata era înarmată cu rachete de croazieră Kalibr și probabil se pregătea să lanseze atacuri asupra Ucrainei. Nava se afla lângă digul exterior, ceea ce a făcut-o vulnerabilă la atacuri dinspre mare. Dronele au venit dinspre mare, au depășit apărarea rusă cu rachete și foc antiaerian și au lovit ținta. În același timp, au fost atacate și obiective ale infrastructurii petroliere, provocând incendii de amploare.

Flota rusă de la Marea Neagră a fost nevoită să se retragă din Sevastopolul ocupat către Novorossiisk, încercând să se protejeze de dronele maritime ucrainene. Însă acum și acest refugiu a devenit periculos. Forțele ucrainene folosesc trei tipuri de drone: de suprafață (USV), subacvatice (AUV) și aeriene (UAV).

Digurile de protecție din Novorossiisk s-au transformat, practic, într-o capcană. Submarinele rusești sunt acum nevoite să se scufunde chiar lângă cheiuri pentru a-și reduce vizibilitatea. Totuși, este doar o chestiune de timp până când dronele ucrainene vor provoca pagube serioase. Novorossiisk se află la 200-350 de mile marine de pozițiile ucrainene, iar Rusia nu dispune de alte porturi adecvate de retragere la Marea Neagră. Soci și Oceamcire (Georgia) sunt prea mici și nu au infrastructura necesară, iar ieșirea prin canalul Volga-Don către Marea Caspică ar putea deveni ireversibilă.

Astfel, navele rusești s-au trezit într-o capcană: în port, sunt atacate de drone aeriene, iar pe mare - de drone de suprafață. RBC-Ucraina amintește că Forțele Navale ucrainene au sugerat posibilitatea unor noi lovituri asupra Novorossiiskului și a exporturilor petroliere ale Rusiei. Prin acest port, cel mai mare din Rusia, trece un volum uriaș de petrol, care permite Kremlinului să finanțeze războiul. Prin urmare, potrivit Kievului, dronele ucrainene vor continua atacurile.

