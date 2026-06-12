Ucraina: O catedrală istorică din Kiev, în flăcări după o serie de atacuri rusești asupra capitalei

Cel puțin nouă persoane au fost ucise într-un val de atacuri rusești asupra Ucrainei, care au incendiat un monument religios important din Kiev, relatează BBC.

Patru persoane au fost ucise în atacurile asupra capitalei Ucrainei din această noapte, în timp ce cinci salvatori au murit încercând să stingă un incendiu provocat de un atac asupra orașului Harkiv, din nord-estul țării.

Catedrala Adormirii Maicii Domnului, construită în secolul al XI-lea, a fost semnificativ avariată în ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit "una dintre cele mai mari crime rusești împotriva culturii creștine de astăzi”. Rusia a negat că ar fi atacat catedrala.

Între timp, un atac cu drone ucrainene în orașul rus Tula a ucis trei persoane și a rănit alte trei, inclusiv un copil de un an, au declarat oficialii locali.

Atacurile cu drone și rachete au incendiat clădiri și mașini și au lăsat peste 140.000 de oameni din Kiev fără electricitate, a declarat primarul orașului, Vitali Klitschko.

Luni dimineața a fost lansat un avertisment privind un raid aerian în cea mai mare parte a Ucrainei.

Atacurile de la Kiev, care au vizat mai multe clădiri rezidențiale, au lăsat cel puțin 23 de persoane rănite, în timp ce alte cinci au fost rănite în Harkiv.

Catedrala Adormirii Maicii Domnului face parte din Lavra Kiev-Pechersk, un ansamblu arhitectural de clădiri monahale declarat Patrimoniu Mondial UNESCO.



Zelenski a declarat că Rusia a lansat un total de 70 de rachete și 611 drone în atacul de peste noapte și că incendiul de la catedrală a fost stins între timp.

Președintele francez Emmanuel Macron s-a alăturat liderului ucrainean în condamnarea atacului.

"Nimic nu justifică acest atac asupra patrimoniului nostru universal”, a declarat el pe X.

Atacurile au loc înaintea unei reuniuni G7 a liderilor mondiali care are loc de luni până miercuri în Franța, războiul din Ucraina fiind pe ordinea de zi.

Zelenski a declarat că răspunsul reuniunii ar trebui să fie "decisiv și semnificativ: mai multă presiune asupra agresorului, mai multă asistență acordată Ucrainei în sectorul apărării aeriane, în principal rachete antibalistice”.

Liderul ucrainean a declarat anterior că a discutat cu președintele american Donald Trump despre eforturile de a pune capăt conflictului de lungă durată.

Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pecerska din Kiev, dar nu spune un cuvințel de Rusia

Patriarhia Română își exprimă "profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO".

"Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității", mai transmite Patriarhia Română, fără a menționa agresorul.

