Rada Supremă de la Kiev adoptat o lege privind anumite aspecte ale pregătirii cetățenilor pentru rezistența națională.

Potrivit Ukrinform, inițiativa legislativă nr. 13347 a fost susținută de 263 de deputați.

Conform notei explicative, legea "este menită să înlocuiască modelul de pregătire militară generală de bază pentru studenți cu o nouă abordare, integrată în procesul educațional și care acoperă toate nivelurile de învățământ - de la cel secundar până la cel superior". Documentul prevede introducerea în instituțiile de învățământ a disciplinei "Bazele rezistenței naționale", iar predarea materiei "Apărarea Ucrainei" va fi actualizată și îmbunătățită.

De asemenea, este prevăzută crearea unor centre specializate de pregătire a cetățenilor pentru rezistența națională, destinate desfășurării activităților practice. Tragerile se vor desfășura inclusiv pe teritoriul poligoanelor Forțelor Armate ale Ucrainei, în poligoane de tir certificate și pe simulatoare interactive moderne. Persoanele a căror credință religioasă nu permite utilizarea armelor vor putea înlocui modulele "armate" ale cursului cu alte componente ale pregătirii.

De asemenea, persoanele cu dizabilități sau cele care și-au pierdut capacitatea de muncă vor putea fi scutite de activitățile practice. Totodată, legea delimitează responsabilitățile autorităților în ce privește organizarea și asigurarea pregătirii cetățenilor pentru rezistența națională. Implementarea legii are drept scop consolidarea capacității de apărare a Ucrainei și reducerea presiunii asupra bugetului de stat în condițiile regimului juridic al legii marțiale.

Se preconizează că legea va asigura o pregătire eficientă a cetățenilor Ucrainei pentru rezistența națională și va permite armonizarea corespunzătoare a utilizării resurselor administrative pentru asigurarea activității curente și dezvoltarea centrelor de pregătire a cetățenilor în toate regiunile Ucrainei, ținând cont de experiența acumulată în condițiile regimului juridic al stării de război.

