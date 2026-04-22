Ucraina respinge aderarea etapizată la UE și accelerează reformele legislative

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că Ucraina se opune aderării etapizate la Uniunea Europeană și își îndeplinește relativ rapid toate cerințele necesare privind transformarea legislației și a altor norme.

"Există poziția președintelui (Volodimir Zelenski, n.r.) că nu vor exista ''pseudo-aderări'' - nu vom accepta niciuna dintre acestea. Aceasta este o poziție clară. Există mai multe centre care produc idei și caută posibili pași, dar nu doar din perspectiva Ucrainei", a declarat ministrul miercuri, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, scrie RBC.

Potrivit lui Sibiha, partenerii înțeleg poziția Ucrainei și faptul că aceasta își propune, pe parcursul aderării la UE, să respecte toate criteriile necesare. "Astăzi, la ședința Consiliului UE, la care am participat, a fost remarcat progresul nostru în adoptarea unui volum mare de legislație. Întrebarea dacă suntem sau nu pregătiți este una retorică. Eu consider că există criterii, există repere clare și le îndeplinim. Mergem foarte repede", a adăugat șeful MAE de la Kiev.

Andri Sibiha a subliniat de asemenea că Ucraina mai are de parcurs drumul integrării europene, care este ireversibil: în ce privește adaptarea și adoptarea legislației europene. "Credeți-mă, consider că nu este vorba de o împotrivire. Există întotdeauna evaluări diferite, dar nu este opoziție, ci mai degrabă evitarea situațiilor în care, în etape anterioare, am acceptat uneori necugetat anumite condiții", a explicat Sibiha.

În opinia ministrului, pot exista ajustări de poziție, deoarece Ucraina trebuie să-și protejeze economia, însă țara trebuie să implementeze standardele europene. "Trebuie să ne uităm la cele mai mari avantaje pentru țară, care vor avea un efect multiplicator - nu trebuie să ne fie teamă de acest cuvânt. Pot exista excepții sau perioade de tranziție. Mă refer la ceea ce trebuie să apărăm ca stat pentru economia noastră și pentru oameni, dar fără a opune rezistență", a concluzionat șeful diplomației ucrainene.

La începutul anului, au apărut informații potrivit cărora Comisia Europeană discută introducerea unui model în două etape pentru aderarea la UE, care ar putea permite Ucrainei să se alăture mai rapid blocului comunitar, dar având competențe limitate în prima fază. Noul model ar putea oferi Ucrainei statut formal de membru fără drept deplin de vot la summituri și reuniuni ministeriale.

În același timp, Kievul ar urma să obțină acces treptat la piața unică a UE, la subvenții agricole și la fonduri de dezvoltare, după îndeplinirea anumitor etape chiar și după aderare. Totodată, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, a declarat, în decembrie 2025, că termenul de aderare al Ucrainei la UE depinde de implementarea reformelor. Guvernul ucrainean și-a anunțat intenția de a finaliza negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA