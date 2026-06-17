Ucraina va putea produce, sub licență, rachete ale fabricanților din G7, în special din SUA

Grație sprijinului tuturor țărilor membre G7, Ucraina va putea fabrica, sub licență, armament și, în special, rachete americane Patriot pentru apărarea antiaeriană și pentru a ataca infrastructuri strategice și militare în profunzimea Rusiei.

"L-am pus pe (Donald) Trump de partea bună a istoriei", a remarcat o sursă din cadrul președinției Franței la G7 în ultima dintre cele trei zile ale summitului de la Evian, subliniind unitatea la care au ajuns toți membrii grupului (SUA, Japonia, Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Canada), în special în această problemă, dar și în alte probleme geopolitice, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Această sursă a insistat că obiectivul summitului era să se ajungă la o convergență între Cei 7, după dezacordurile de la edițiile trecute la care a participat Trump, "și am reușit", în special în ceea ce privește Ucraina.

Potrivit acesteia, președintele american a declarat că va întări sprijinul pentru Kiev în apărarea antiaeriană, dar și că Ucraina va putea fabrica rachete, sub licență, acordată de producătorii din țările G7, în special din Statele Unite.

În acest sens, sursa citată a precizat că ucrainenii vor putea produce rachete ale grupului american Lockheed Martin, dar și ale conglomeratului franco-britanic MBDA.

Ucraina se confruntă din ce în ce mai frecvent cu atacuri rusești cu rachete cu rază lungă de acțiune, iar pentru a le putea contracara sunt necesare zeci de rachete de tip Patriot.

Această schimbare de poziție a lui Donald Trump, care consideră acum că președintele rus, Vladimir Putin, se numără printre perdanți, iar cel ucrainean, Volodimir Zelenski, printre câștigători, se explică prin acțiunile întreprinse de gazda summitului, Emmanuel Macron, consideră președinția franceză a G7.S-a trecut de la o poziție comună a șase dintre membrii grupului cu privire la Ucraina la una a tuturor celor șapte, a adăugat sursa EFE.