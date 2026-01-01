UE trebuie să răspundă provocărilor lui Viktor Orban

De șaisprezece ani la putere în Ungaria, Viktor Orban are deja garanția că își va lăsa amprenta asupra istoriei europene.

Niciodată până acum un lider al unui stat membru al Uniunii Europene nu a avut relații atât de tensionate cu Bruxelles-ul și cu restul Europei precum acest prim-ministru al unei țări mici cu abia 9,5 milioane de locuitori, dar care a reușit să-și dovedească capacitatea de a perturba situația blocând un împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, un împrumut decis de alte 24 de state, reprezentând în total peste 400 de milioane de europeni, comentează Le Monde.

Având în vedere că alegerile parlamentare din Ungaria de duminică 12 aprilie se anunță extrem de dificile pentru el, Orban și-a concentrat întreaga campanie pe atacuri împotriva Ucrainei, pe care Ungaria a refuzat întotdeauna să o susțină, în numele legăturilor sale politice și economice strânse cu Moscova.

Această relație aleasă de dependență este ilustrată de conducta petrolieră care transportă petrol rusesc, pe care Ungaria o apără cu tenacitate, sau de conversațiile respectuoase dintre ministrul ungar de Externe, Péter Szijjarto, și omologul său rus, Serghei Lavrov, dezvăluite marți, 31 martie, de site-ul The Insider.

Confruntată cu calul troian al lui Vladimir Putin în rândurile sale, Uniunea Europeană nu a rămas pasivă, dar atinge limitele politicii sale de izolare juridică împotriva unei țări care i-a încălcat constant valorile. Hotărârile dure pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, suspendarea a peste 18 miliarde de euro din fondurile UE, amenințările cu suspendarea dreptului de vot... nimic nu a funcționat. Democrația ungară este în declin constant din 2010 și, chiar dacă liderul țării s-a arătat uneori dispus să facă compromisuri la margini, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei, în cele din urmă blochează totul.

Această strategie de rezistență față de UE poate face mândre toate acele părți ale electoratului din Ungaria obsedate de trecutul unei țări încă traumatizate de dezmembrarea suferită la sfârșitul Primului Război Mondial, dar este mai ales insuportabilă pentru o bună parte din restul cetățenilor europeni, care nu înțeleg incapacitatea UE de a reacționa mai puternic la excesele unuia dintre membrii săi.

Fie că sunt îngroziți de mașinăria de propagandă a guvernului ungar, fie că sunt obișnuiți cu regulile nescrise de a nu se amesteca în treburile vecinilor, liderii europeni nu au îndrăznit niciodată să denunțe deschis excesele domnului Orban și, în schimb, se ascund în spatele acestor proceduri juridice europene lungi și întârziate. Singura excepție notabilă este prim-ministrul liberal polonez, Donald Tusk, care îl critică neobosit pe Orban.

Péter Magyar, adversarul domnului Orban la alegerile din 12 aprilie, s-a declarat pro-european, dar a avut grijă să se distanțeze de liderii străini pentru a nu alimenta mașina de propagandă a regimului, care îl acuză deja constant că este "o marionetă a Kievului și a Bruxelles-ului".

La rândul său, Orban nu are nicio reținere în a interveni direct în alegerile altor țări europene, sprijinind partide de extremă dreapta, începând cu Reuniunea Națională (RN) din Franța.

Confruntată cu o serie de astfel de provocări, este momentul ca UE să dezvolte o strategie pentru a contracara excesele membrilor săi care îi amenință valorile, funcționarea și chiar însăși existența.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA