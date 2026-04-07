Ultimele pregătiri pentru Programul Soldat Gradat Voluntar în Termen

Ministrul Apărării și șeful Statului Major au vizitat mar'i Batalionul 265 Poliție Militară, una dintre unitățile unde se va desfășura instruirea soldaților și gradaților voluntari în termen (SGVT).

Programul are ca obiectiv formarea unei rezerve operaționale tinere și bine pregătite, iar în funcție de rezultatele obținute, participanții vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiți, ci și cetățeni pregătiti pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiție atât în capacitatea de apărare, cât și în reziliența societății românești”, a declarat ministrul Apărării, potrivit unei postări pe Facebook.

Pentru 2026, Armata României promite condiții moderne de cazare, hrănire, instruire și pregătire fizică, după modernizarea infrastructurii din unități.

„Infrastructura unităților a fost modernizată, iar condițiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilitățile de cazare, hrănire și pregătire răspund cerințelor unui proces de instruire eficient și adaptat realităților actuale”, a declarat șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad.

După aprobarea bugetului, Ministerul Apărării Naționale a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT.

Pentru anul 2026 este planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.