Un avion de vânătoare românesc a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Estoniei

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât marți o dronă în spațiul aerian estonian.

În jurul orei 11:00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate.

Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă, a anunțat Ministerul român al Apărării.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu șase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, și va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Drona era ucraineană. "Incidentul s-a produs în condiții de război electronic intens, inclusiv spoofing și bruiaj GPS, din partea Rusiei”, au menționat Forțele de Apărare din Estonia într-un comunicat.

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a scris pe Facebook că avionul de vânătoare F16 a fost pilotat de căpitanul comandor Costel-Alexandru Pavelescu. El "a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei".





A patra misiune românească în zona baltică

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG-21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Cea de-a doua și cea de-a treia misiune au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.





