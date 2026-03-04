Ungaria, asigurată de Rusia că va primi în continuare resurs energetice la prețuri neschimbate

"Ungaria a primit garanție că Rusia va livra gazele naturale și țițeiul necesare pentru aprovizionarea țării noastre la prețuri neschimbate, în pofida crizei energetice internaționale", a anunțat ministrul de Externe Péter Szijjártó, de la Moscova.

Potrivit unui comunicat al ministerului ungar, Péter Szijjártó a relatat, după întâlnirea avută cu președintele rus Vladimir Putin, că au trecut în revistă principalele chestiuni ale cooperării energetice dintre cele două țări, precum și situația internațională, având în vedere că piața energetică globală se confruntă cu provocări serioase.

"În special din cauza războiului cu Iranul și a consecințelor acestuia, cum ar fi închiderea Strâmtorii Ormuz, se poate aștepta la creșteri bruște ale prețurilor în Europa și în întreaga lume, atât pe piața gazelor naturale, cât și pe piața țițeiului", a subliniat ministrul ungar de externe, care a salutat că a primit garanție de la Vladimir Putin că cantitățile de gaze naturale și țiței planificate a fi livrate Ungariei, conform acordurilor în vigoare, sunt disponibile în Rusia, iar livrarea acestora va avea loc fără modificarea prețurilor, independent de variațiile prețurilor internaționale.

"De asemenea, am stabilit că, dacă rutele de transport devin imposibile din diverse motive, vom căuta întotdeauna soluții alternative. De exemplu, dacă transportul petrolului prin conducte continuă să întâmpine dificultăți, vom lua în considerare opțiunile de transport maritim", a spus oficialul ungar, care a adăugat: Funcționarea ambelor conducte, Prietenia și TurkStream, are o importanță crucială pentru Ungaria.

Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria a consolidat protecția acestor conducte, "ceea ce este important și pentru că cei care blochează transportul petrolului prin conducta Prietenia au aruncat deja în aer conducta Nord Stream".

"Președintele a reiterat informația declarată public anterior, conform căreia ucrainenii se pregăteau să arunce în aer conducta de gaze TurkStream. Un astfel de atac terorist ar face practic imposibilă aprovizionarea Ungariei cu gaze naturale. Așadar, este o veste bună că am primit garanție că vom avem petrol și gaze naturale destinate Ungariei, în pofida crizei pieței energetice internaționale. Și am primit garanție că rușii ne vor livra toate acestea la același preț, în pofida a ceea ce se întâmplă din cauza războiului din Iran, iar astfel garantează nu doar securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei, ci și menținerea reducerii facturilor la utilități", a subliniat Péter Szijjártó, care a menționat: "Dacă țițeiul și gazele naturale rusești nu ajung în Ungaria, prețurile la energie din Ungaria ar putea crește vertiginos. Astfel, pentru noi funcționarea atât a conductei de țiței Prietenia, cât și a conductei de gaze TurkStream este deosebit de importantă".

Ministrul a menționat, de asemenea, că "Ungaria este îngrijorată din cauza fiecărui război, iar cel mai important pentru Guvern este protejarea securității țării noastre". "De aceea vrem să rămânem departe de fiecare război, fie că este vorba de un conflict armat sau de un război energetic", a conchis ministrul ungar de externe.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA