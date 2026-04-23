Ungaria: Noul guvern va revizui planul SAFE al lui Orbán din cauza preocupărilor legate de corupție

Echipa lui Péter Magyar reevaluează planul de apărare SAFE de 16 miliarde de euro prezentat Ungariei de guvernul Orbán, invocând riscuri de corupție.

Comisia Europeană este dispusă să colaboreze cu noua administrație de la Budapesta, relatează Euronews.

Noul guvern al lui Péter Magyar va reformula un plan național de apărare pentru a asigura finanțare europeană cu costuri reduse pentru reînarmarea Ungariei, o strategie care a fost dezvoltată sub guvernul lui Viktor Orbán, dar a fost afectată de probleme de corupție. Obiectivele revizuite sunt realizabile și în conformitate cu prioritățile Budapestei.

La rândul său, Comisia Europeană a acceptat solicitarea de a-l revizui și evalua înainte de a lua măsuri suplimentare.

Programul de împrumuturi cu dobândă redusă a fost lansat anul trecut de Bruxelles pentru a consolida industriile de apărare și pregătirea militară în întregul bloc, ca răspuns la amenințarea reprezentată de Rusia.

SAFE va distribui 150 de miliarde de euro între 19 state membre.În decembrie anul trecut, Ungaria și-a prezentat planul de 16,2 miliarde de euro, care include proiecte de apărare și cu dublă utilizare. Întrucât Comisia nu l-a aprobat încă, experții noului guvern ungar ar putea propune modificări.

„Vom examina critic lista prezentată de guvernul care își încheie mandatul și vom lua decizii bazate pe nevoile reale și pe o evaluare a riscurilor de corupție”, a declarat o sursă din Partidul Tisza pentru Euronews, vorbind sub condiția anonimatului.

Riscurile de corupție menționate privesc interese industriale maghiare legate de guvernul care își încheie mandatul lui Viktor Orbán.Planurile naționale prezentate Comisiei sunt tratate confidențial din cauza naturii lor sensibile. Bruxelles-ul a confirmat că este în contact cu noile autorități maghiare pe această temă.

„Comisia este evident deschisă discuțiilor cu noul guvern privind planul SAFE al Ungariei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, pentru Euronews, adăugând că evaluarea planului de apărare al Ungariei este încă în curs de desfășurare și că acesta va fi aprobat odată ce va fi gata.

Planul Ungariei este ultimul pe listă

În martie, Comisia a aprobat planurile naționale SAFE din Cehia și Franța, lăsând pe ultimul loc cererea Ungariei. Poziția Comisiei la momentul respectiv a reflectat-o ​​pe cea actuală: planul nu era încă gata pentru aprobare.Ungaria a scris apoi Comisiei solicitând o actualizare a stadiului revizuirii, iar răspunsul a indicat necesitatea unor revizuiri.

Alocarea sumei de 16,2 miliarde de euro Ungariei s-a numărat printre cele mai mari trei solicitări, după cele ale Poloniei și României, și a depășit alocarea Franței, care a solicitat 15,1 miliarde de euro.

Diplomații maghiari familiarizați cu problema susțin că întârzierea a fost motivată politic și că Budapesta a îndeplinit toate criteriile necesare pentru o evaluare pozitivă.

„Având în vedere momentul, la începutul lunii februarie Comisia a decis să nu aprobe planul Ungariei înainte de alegeri. Până atunci, procedura a urmat același model ca în alte state membre”, a declarat un înalt oficial maghiar pentru Euronews, sub condiția anonimatului.„Ulterior, Comisia a rămas complet tăcută: fără feedback, fără întrebări, fără justificări – nici măcar răspunsuri la solicitările oficiale. Aceasta nu este o procedură obișnuită, ci un blocaj politic clar”, a adăugat oficialul.

Săptămâna aceasta, Comisia a respins acuzațiile conform cărora planul SAFE al guvernului Orbán ar fi fost blocat din motive politice.„Resping ferm afirmația că a fost blocat din motive politice. Nu am blocat niciun plan SAFE”, a declarat purtătorul de cuvânt Regnier, subliniind că Ungaria a fost rugată să îl revizuiască.

O delegație UE la nivel înalt viziteză Budapesta

În weekend, o delegație la nivel înalt a Comisiei Europene a călătorit la Budapesta pentru primele discuții informale cu oficiali din noua echipă a Ungariei.Șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, Björn Seibert, a condus delegația europeană, care a inclus mai mulți directori generali. Vizita a fost remarcabilă, deoarece discuțiile au avut loc cu oficiali din Partidul Tisza din Ungaria, care nu și-au asumat încă autoritatea oficială de guvernare.

Deși directorul general pentru Industria de Apărare și Spațiu, Timo Pesonen, nu a fost prezent, planul SAFE al Ungariei a făcut parte din discuții.În urma întâlnirii, ambele părți și-au exprimat dorința de a rezolva problema fondurilor UE înghețate pentru Ungaria, care se ridică la 17 miliarde de euro dintr-un total de 27 de miliarde de euro alocate Ungariei în perioada bugetară actuală.

Președintele maghiar și cel al Comisiei, von der Leyen, conveniseră anterior să stabilească un canal de comunicare directă între echipele lor pentru a lucra la eliberarea fondurilor.

Dacă nu se ajunge la un acord până la sfârșitul lunii august, Ungaria riscă să piardă 10 miliarde de euro din fondurile de redresare. Eliberarea fondurilor UE înghețate - blocate de Bruxelles în timpul guvernului Orbán din cauza îngrijorărilor legate de statul de drept și de lupta împotriva corupției - a fost principala promisiune din campania electorală a lui Magyar.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA