Ungaria trimite o delegație în Ucraina pentru "stabilirea unui dialog" privind conducta Drujba

Ministrul ungar al energiei, Gabor Czepek, a anunțat miercuri că trimite o delegație în Ucraina pentru a "stabili un dialog" privind reactivarea conductei petroliere Drujba, a cărei blocare Ungaria o atribuie relei-credințe a Kievului.

Din delegație fac parte și reprezentanți din Slovacia, țară afectată și ea de întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin această conductă, despre care Ucraina susține că a fost avariată la sfârșitul lunii ianuarie de un atac aerian rusesc, scrie La Libre Belgique.

Cu toate acestea, diplomația ucraineană a contestat "statutul oficial" al acestei misiuni.

"Pe teritoriul ucrainean, acest grup nu are statut oficial și nu are întâlniri oficiale programate, așa că este cu siguranță incorect să-i numim «delegație»", a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Georgi Tihiy.

Potrivit lui Czepek, "misiunea își propune să apere ferm interesele ungare la masa negocierilor și să se asigure că oleoductul Drujba va fi redeschis cât mai repede posibil".

El a adăugat că această delegație a fost "însărcinată să efectueze o misiune de constatare a faptelor cu privire la conductă" pentru a evalua starea acesteia și "a crea condițiile necesare pentru repunerea în funcțiune". Cu toate acestea, Ucraina a respins până acum cererile Slovaciei și Ungariei de a evalua pagubele.

Bratislava și Budapesta acuză Kievul că tergiversează realizarea reparațiilor. Prim-ministrul Robert Fico a declarat că, potrivit serviciilor de informații ale țării sale, lucrările de reparații sunt finalizate.

Ca răspuns, Ungaria blochează un împrumut UE de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei și adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până când Kievul va relua livrările prin conductă.

Săptămâna trecută, tensiunile au crescut brusc între prim-ministrul ungar, Viktor Orban, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în urma arestării de către Ungaria a șapte ucraineni care însoțeau un transport de numerar și care au fost eliberați a doua zi.

Orban și-a asumat faptul că arestările au fost legate de cazul Drujba, în timp ce Zelenski a recunoscut că a blocat tranzitul de petrol din motive politice, din cauza războiului pe care Rusia îl poartă împotriva Ungariei din 2022.

"Am spus-o conducerii Uniunii Europene. Pentru că este petrol rusesc (...) Ne omoară, iar noi ar trebui să-i furnizăm petrol lui Orban pentru că bietul Orban nu poate câștiga alegerile fără acest petrol", a spus el.

