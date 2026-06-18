Ungurii, cei mai săraci din UE, ultimii în clasamentul consumului. Care e situația în România

Ungurii își permit să cumpere cel mai puțin din veniturile lor, conform datelor publicate miercuri de Eurostat, cheltuielile de consum pe cap de locuitor ale gospodăriilor ungare reprezintă 73% din media UE, potrivit Nepszava.

Cu aceste date, Ungaria se situează pe ultimul loc în clasament, alături de Letonia. Situația relativă a Ungariei s-a deteriorat ușor față de datele din 2024: potrivit cifrelor de la acea vreme, cheltuielile de consum ale gospodăriilor ungare erau de 73% din media UE, atunci țara s-a aflat la același nivel cu Bulgaria, iar Letonia pe ultimul loc cu 72%. Comparativ cu ultimele date, atât Letonia, cât și Bulgaria au reușit să își îmbunătățească poziția, motiv pentru care indicatorul ungar a alunecat de pe penultimul loc pe ultimul.

Consumul pe cap de locuitor este unul dintre indicatorii cheie ai bunăstării, iar metoda utilizată de Eurostat ia în considerare și diferitele niveluri ale prețurilor. Deși nu este singurul și nici un indicator perfect al bunăstării – sau al lipsei acesteia – acesta evidențiază condițiile de consum dintr-o anumită țară. Ungaria s-a aflat constant pe unul dintre ultimele locuri în ultimii ani, iar scăderea este practic continuă. În timp ce alte țări din regiune au reușit să își diminueze continuu decalajul cu pași mici și mari, aceasta nu a fost posibil pentru economia ungară.

Potrivit datelor publicate recent de Eurostat, consumul real pe cap de locuitor în cele 27 de state membre a variat între 73% și 145% din media UE, în 2025.

La coada clasamentului se află Letonia și Ungaria, urmate de Estonia cu 74% și Bulgaria, unde consumul pe cap de locuitor a atins 77% din media UE anul trecut. Astfel, Bulgaria, care a plecat de pe ultimul loc în lista din 2024, a ajuns la egalitate cu Slovacia. Printre țările V4, consumul în Republica Cehă a atins 83% din media UE anul trecut, în timp ce în cazul polonezilor această valoare a fost de 88%, depășindu-i cu această cifră chiar și pe sloveni (86%).

În ultimii ani, o altă țară din regiune, România, a reușit să-și crească spectaculos consumul pe cap de locuitor, acesta fiind de 86% anul trecut, în condițiile în care în urmă cu zece ani țara era încă considerată cel mai sărac stat din UE. Consumul austriac de anul trecut a fost de 113% din media UE, comparativ cu 73% în Ungaria, ceea ce înseamnă că ungurii au putut consuma cu 40 de puncte procentuale mai puțin anul trecut decât austriecii. Prin urmare, Viktor Orbán și-a stabilit ca obiectiv de politică economică la sfârșitul anilor 2010 recuperarea decalajului față de austrieci, dar este clar că nu s-a realizat nimic.

Potrivit datelor Eurostat, Luxemburg (145%), Germania (120%) și Olanda se află în fruntea listei de consum și bunăstare din UE, cu 119% din media UE, urmate de Austria și Belgia, care încearcă să recupereze decalajul, cu câte 113% fiecare.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA