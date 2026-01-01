Ursula von der Leyen: Ungaria se află sub presiunea timpului

Președinta Comisiei Europene susține că poporul ungar merită să fie sprijinit, dar reformele necesare trebuie implementate până la termenul limită, scrie Infostart.hu.

Președinta Comisiei Europene este încrezătoare că reformele vor fi implementate rapid în Ungaria, deoarece atunci fondurile reținute vor putea fi plătite.

Ursula von der Leyen și-a exprimat opinia la o dezbatere care a avut loc la Hamburg cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a publicației Zeit.

Lidera Comisiei Europene a subliniat: timpul chiar este strâns, deoarece, dacă noul guvern ungar nu va implementa măsurile, nu va realiza schimbările și investițiile necesare până în august, ar putea pierde cele 6,5 miliarde de euro din fondul de redresare.

"Ungurii merită să fie sprijiniți", a subliniat Ursula von der Leyen, care a spus, răspunzând la o întrebare, că - în opinia sa - Bruxelles-ul a fost suficient de strict cu Viktor Orbán, deoarece a înghețat 17 miliarde, o sumă uriașă pentru o țară atât de mică și acest lucru s-a reflectat în slăbirea în continuare a competitivității economiei, iar din această cauză alegătorii au depus nota de plată la urne.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA