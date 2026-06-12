Viktor Orbán a rezumat cauzele înfrângerii electorale în zece puncte la congresul FIDESZ

La cel de-al 32-lea congres al FIDESZ, unde a fost reales președinte al formațiunii, Viktor Orbán a rezumat cauzele înfrângerii electorale în zece puncte și a promis un FIDESZ reînnoit "de la subsol până la mansardă" până în toamnă.

"Nu voi renunța niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu voi renunța", așa și-a început Viktor Orbán discursul adresat delegaților la evenimentul desfășurat la Centrul de Congrese din Budapesta, adăugând că această întâlnire a FIDESZ nu este una festivă, ci este un congres de lucru.

La primul congres organizat după alegerile parlamentare din 2026, care au adus înfrângerea alianței FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat), aflat la putere din 2010, și victoria cu o majoritate parlamentară de două treimi a Partidului Tisza, fostul premier a menționat printre cauzele înfrângerii electorale faptul că mesajul lor electoral nu a funcționat, nu au observat la timp avantajul adversarului și faptul că inovațiile de mobilizare ale adversarului au avut mai mult succes, au presupus în mod eronat că participarea nu va depăși vârful anterior, și nu au dat un răspuns eficient la campaniile de ură și acuzațiile de corupție lansate la adresa lor.

Pe lângă toate acestea, au suferit o înfrângere catastrofală și în spațiul digital, ba mai mult, algoritmii controlați din străinătate au favorizat "într-o măsură izbitoare până la absurd tot ceea ce a servit schimbării de guvern.

De asemenea, mesajele lor despre pericolul războiului care amenința Ungaria au fost neutralizate cu succes de adversarul lor.

Viktor Orbán a mai spus: Nu au reușit să identifice acea politică în măsură să aibă succes în pofida declinului economic general european și nu și-a asumat angajamente economice și sociale pe care le știa imposibil de îndeplinit.

Alegerile au fost o "înfrângere brutală" în rândul tinerilor, ceea ce a fost numit de el drept un eșec personal, semnalând, în același timp, că înțelege că atât persoana sa, cât și programul său au fost "respinse brutal" în rândul tinerilor.

Viktor Orbán a recunoscut că este responsabil pentru înfrângerea alegerilor, adăugând că acesta este și motivul pentru care a demisionat din fruntea partidului și a propus organizarea congresului de astăzi.

"Nu suport liderii care cer și primesc acreditări puternice de conducere, dar când există o problemă, arată cu degetul spre alții", a precizat fostul premier, care a adăugat că în opinia sa nu este corect să "fie trași la răspundere" șeful de campanie, directorii regionali, candidații care au pierdut în anumite circumscripții electorale sau președinții de circumscripții electorale, pentru că în cele din urmă "gazda greșelilor strategice sunt eu și nu ei".

Viktor Orbán a vorbit și despre modificarea statutului care urmează să fie adoptată de congres, pe care a justificat-o spunând: după 16 ani, au devenit dintr-un partid de guvernământ un partid de opoziție, ceea ce necesită schimbări, deoarece forma organizațională actuală este acum mai degrabă o "cămașă de forță decât o haină de lucru". În opinia sa, FIDESZ a fost un partid de guvernământ fantastic timp de 16 ani, dar sprijinul guvernului a consumat forța comunitară a partidului, iar între 2010 și 2026 au devenit un "partid al puterii".

Eficiența și disciplina au avut prioritate față de toate aspectele, FIDESZ a devenit un instrument de transfer de voință, un partid de guvernământ aproape paramilitar.Viktor Orbán a mai afirmat: "Trebuie să ne transformăm acum din nou într-un partid de mișcare, caracterizat prin "prietenie în loc de dispoziții, de linia privirii în loc de subordonare, supremație, de putere sufletească în loc de spontaneitate, bicepși, de mai multe valori civice și mai puține virtuții militare.

În acest scop, propunem eliminarea sistemului de circumscripții electorale și revenirea la așezări și județe. În aceste condiții va înceta să mai existe funcția de director regional și va fi constituită o președinție cu 28 de membri, în care președinții de consilii județene vor fi automat membri, alături de președintele consililiului, șeful delegației europene și liderul facțiunii parlamentare, precum și președintele partidului și cei patru vicepreședinți. Să avem un președinte ca să putem agăța clopoțelul de gâtul cuiva și să alegem patru vicepreședinți care sunt capabili să reîncarce bateriile comunitare epuizate ale FIDESZ, a declarat fostul premier, care a mai menționat că grupul parlamentar al FIDESZ a fost reînnoit, a fost efectuată o "transfuzie radicală de sânge", înlocuind 25 de deputați.

Viktor Orbán a amintit că cei care se află la vârsta de 60 și ceva de ani, Zsolt Semjén, László Kövér și el însuși, s-au retras pentru ca cei de peste 40 de ani să poată prelua conducerea. Viktor Orbán a subliniat că în opoziție trebuie să fie vocea poporului, trebuie să organizeze rezistența la deciziile greșite ale guvernului și la abuzurile violente de putere, trebuie să ofere un cămin intelectual și politic celor care cred în valorile naționale, trebuie să-i protejeze pe cei tratați nedrept și trebuie să fie pregătiți în cazul în care guvernul "eșuează". Viktor Orbán consideră că guvernul "va intra încet într-o relație abuzivă cu întreaga țară".

"Chiar pot spune că astăzi țara este Judit Varga", a spus el, referindu-se la fostul ministru al Justiției și fosta soție a premierului Péter Magyar.

Viktor Orbán a promis că, până la sfârșitul verii, FIDESZ va fi o comunitate reorganizată, puternică și prietenoasă, iar până în toamnă va deveni clar cât timp va tolera țara "abuzurile constante" ale guvernului și cât timp va tolera ca politicienii economici liberali să facă experimente asupra familiilor.

"Dacă acest lucru continuă, rezistența va veni în toamnă, momentul marii mișcări naționale a Patrioților. Până când vor cădea frunzele, FIDESZ-ul reînnoit trebuie să fie pregătit", a conchis Viktor Orbán.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA