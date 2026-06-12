Volodimir Zelenski îi revocă rusei statutul de limbă protejată în Ucraina

Potrivit sondajelor, utilizarea limbii ruse a scăzut de la începutul invaziei din Ucraina din 2022, însă situația lingvistică este complicată de faptul că Rusia ocupă 19% din teritoriu, scrie Le Figaro.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat vineri o lege care elimină statutul de limbă protejată a limbii ruse în Ucraina, unde aceasta rămâne limba principală pentru o parte a populației, în ciuda unui declin de la invazia rusă. "Președintele Ucrainei a semnat legea... o decizie importantă pentru a proteja spațiul lingvistic ucrainean și a ne îndeplini obligațiile europene", a declarat președintele Parlamentului, Ruslan Stefanciuk, pe Facebook.

"Limba unui stat agresor nu poate beneficia de instrumente de protecție menite să sprijine limbile popoarelor indigene și ale comunităților naționale", a afirmat el, invocând "justiție lingvistică și securitate pentru Ucraina". Această lege elimină protecțiile acordate limbii ruse de Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, un tratat al Consiliului Europei pe care Ucraina îl ratificase.

Această măsură nu face ca limba rusă să fie ilegală în Ucraina, dar statul nu mai este obligat să ofere servicii publice în limba rusă și poate restricționa educația în această limbă. Conform cifrelor oficiale, aproape o treime din populația ucraineană vorbea limba rusă ca limbă principală înainte de război, în principal în estul și sudul țării.

Potrivit sondajelor, utilizarea limbii ruse a scăzut de la ceputul invaziei Ucrainei din 2022, însă situația lingvistică este complicată de faptul că Rusia ocupă 19% din teritoriu. Tensiunile legate de statutul limbii ruse au fost unul dintre motivele invocate de rebeliunea separatistă susținută de Moscova în estul Ucrainei din 2014.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA