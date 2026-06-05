Von der Leyen despre incidentul de la Constanța: Răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică, a reacționat șefa CE, Ursula von der Leyen, după explozia de vineri a unei drone marine în Portul Constanța.

”Solidaritate cu România!”, a scris pe X Ursula von der Leyen, aflat în Muntenegru, la Summitul UE-Balcanii de Vest, la care participă și președintele Nicușor Dan.

”La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică”, a scris președinta Comisiei Europene.

Ea a adăugat că solidaritatea UE cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este ”absolută”, iar răspunsul ”trebuie să fie pe măsura urgenței”.

”Europa investește masiv în capabilități anti-drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice”.