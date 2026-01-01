Zelenski îi propune lui Putin discuții față în față într-o scrisoare deschisă

Volodimir Zelenski a cerut o întâlnire față în față cu Vladimir Putin, într-o nouă tentativă de a pune capăt războiului.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui rus, liderul ucrainean a declarat că ar fi „greșit să așteptăm pur și simplu” până când războiul din Europa va reveni din nou în centrul atenției SUA, adăugând că pacea poate veni doar „prin angajament direct” între Ucraina și Rusia, relatează BBC.

De asemenea, el a cerut un armistițiu complet pe durata negocierilor propuse - lucru pe care Putin l-a exclus joi.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că „ar fi minunat” dacă cei doi lideri s-ar întâlni.

Kremlinul a confirmat că a primit scrisoarea și că Putin va fi informat despre aceasta.

Tonul scrisorii a fost sfidător, chiar batjocoritor, atrăgând atenția asupra atacurilor recente ale Ucrainei asupra teritoriului rus.

Zelenski a declarat că „după 26 de ani la putere, vârsta începe să-și pună amprenta” asupra lui Putin.

Scrisoarea include și o invitație.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un angajament direct între noi - și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a scris Zelenski.

Nu este o ofertă nouă din partea liderului Ucrainei.



Ca și înainte, Kremlinul a răspuns, spunând că Zelenski este binevenit să se întâlnească cu Putin la Moscova.

Ceea ce a fost notabil a fost recunoașterea publică a Kievului că SUA „sunt pe deplin concentrate asupra problemei Iranului”.

„Ar fi greșit să așteptăm pur și simplu până când războiul din Europa va reveni în centrul atenției sale”, a scris Zelenski.

Vorbind cu jurnaliști străini la Sankt Petersburg, fără a fi citit, se pare, scrisoarea, Putin a spus că este „cu siguranță pregătit și dispus să ajungă la un acord cu Ucraina”, dar a spus că trebuie făcute compromisuri.

Putin a sugerat că, întrucât Trump era ocupat cu Iranul, UE l-ar putea convinge pe Zelenski să cedeze teritorii.

Poziția lui Putin este că Ucraina ar trebui să se retragă din patru regiuni ocupate în mare parte de Rusia - Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia - și să renunțe la eforturile de a se alătura NATO.

Ucraina a exclus cedarea de teritorii, spunând că acest lucru ar încuraja Rusia să invadeze din nou, așa cum a făcut în 2022, când a lansat războiul său la scară largă la opt ani după anexarea ilegală a Crimeei.

Negocierile de încetare a focului au stagnat în ultimele luni, iar discuțiile de pace anterioare de la Geneva, Abu Dhabi și Istanbul au eșuat.

În scrisoarea, care are peste 1.800 de cuvinte, Zelenski a spus: „Nu este ca și cum noi, în Ucraina, am fi îngrijorați de soarta soldaților ruși după tot ce a adus războiul vostru țării noastre. Dar îmi pasă de ucraineni. Ne pierdem poporul, iar fiecare pierdere este dureroasă pentru noi”.

Zelensky a spus că rușii s-au săturat de atacurile ucrainene cu drone și rachete, de lipsa benzinei și de creșterea prețurilor, precum și de război.

„Nu vă fie teamă să alegeți calea de ieșire din acest război. Acesta este principalul lucru care vi se cere acum”, a implorat el.

El a spus că Ucraina propune să pună capăt războiului „printr-un angajament direct între noi”.



El a adăugat că negocierile față în față ar putea avea loc într-o țară precum Elveția sau Turcia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că „această scrisoare deschisă este o propunere serioasă și semnificativă pentru a pune capăt războiului”.

„Ne așteptăm la un răspuns semnificativ la această propunere. Este timpul să punem capăt acestui război. Este timpul să alegem pacea”, a adăugat el.



Scrisoarea președintelui ucrainean a venit în aceeași zi în care Putin se afla la Sankt Petersburg, unde are loc un important forum economic.

Cu o zi înainte, Kievul lansase un atac cu drone la periferia orașului, un atac menționat în mesajul lui Zelenski ca fiind „o vizită”.



Autoritățile susținute de Rusia din Crimeea ocupată au dat vina pe Ucraina pentru moartea a patru persoane în atacurile asupra capitalei regionale, Simferopol. Ucraina a declarat că a lovit un depozit de combustibil.

În timpul conferinței sale de presă de joi, Putin a părut să pună imediat la îndoială dacă o întâlnire sau un acord ar putea avea vreodată loc.

„Indiferent dacă domnul Zelenski este un reprezentant legitim al Ucrainei, aceasta este o întrebare pentru avocați, pentru o analiză juridică”, a spus el - o repetare a unei afirmații rusești conform căreia nu au existat alegeri prezidențiale de când mandatul lui Zelenski a expirat în mai 2024.

Cu toate acestea, alegerile au fost suspendate în Ucraina de când a fost declarată legea marțială după invazia Rusiei.

Trump a spus că, în opinia sa, SUA a jucat un rol esențial în apropierea celor două țări de pace.

„Cred că ar fi minunat dacă s-ar întâlni. Ar trebui. Să o facă”, a spus el.

Întrebat despre compromisurile pe care cele două părți ar trebui să le facă, el a spus că „preferă să nu spună”.

„Vreau ca fiecare dintre ei să facă anumite compromisuri și cred că le vor face”.

