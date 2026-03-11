Zelenski la București: Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va face joi o vizită oficială în România, unde se va întâlni cu omologul Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei.

"România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina", precizează Administrația Prezidențială.

Agenda discuțiilor dintre președintele României și președintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.

Pe agenda discuțiilor dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european, anunță Guvernul.