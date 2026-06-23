Delegația ucraineană va fi condusă de premiera de la Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va fi prezent la conferința pentru reconstrucție a Ucrainei, care începe miercuri în orașul polonez Gdańsk. În schimb, prim-ministra ucraineană Iulia Svîrîdenko va conduce delegația ucraineană. Ea va fi însoțită de oameni de afaceri, directori de companii de stat, oficiali ai administrației locale și membri ai Parlamentului. Conferințe anterioare privind reconstrucția Ucrainei au avut loc la Lugano, Londra, Berlin și Roma, notează Frankfurter Allgemeine Zeitung.

În weekend, o dispută între Kiev și Varșovia pe tema istoriei ucraineno-poloneze a escaladat. Președintele polonez Karol Nawrocki i-a revocat lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei, care îi fusese acordat în 2023. Nu e clar dacă acesta este motivul absenței lui Zelenski de la conferință.

Nici Nawrocki nu va fi prezent la Gdańsk. El nu a primit o invitație din partea Guvernului polonez, care organizează conferința, a anunțat biroul prezidențial. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că conferința va avea loc „indiferent cine ne distruge munca la Varșovia și Kiev”. El a adăugat că, în interesul Poloniei, nu va escalada și mai mult tensiunile recente dintre cele două state.

Peste 5.000 de delegați se reunesc la Gdansk, în timp ce guvernele, băncile și companiile se pregătesc să angajeze resurse pentru reconstrucția Ucrainei. Se așteaptă semnarea unor acorduri majore pentru proiecte și noi planuri de finanțare.

"Aceasta este cea mai mare conferință privind reconstruicția Ucrainei. Știu de la colegii noștri polonezi că sunt așteptați acolo peste 5.000 de participanți și voi fi martoră la semnarea a peste 20 de proiecte", a declarat la Bruxelles comisara pentru extindere Marta Kos.

Potrivit lui Kos, la eveniment vor participa politicieni, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și companii private.

Ea a subliniat rolul UE în minimizarea riscurilor pentru investitori prin utilizarea fondurilor europene.

În urma solicitării Comisiei Europene adresate companiilor private, au fost primite aproximativ 100 de idei pentru potențiale investiții, notează Mezha.net.

