Zelenski propune un sistem comun de apărare pentru Europa

Ucraina trebuie să fie parte integrată a securității Europei, altfel unele țări vor ajunge să facă parte din lumea rusă”, a declarat Zelenski, anunțând discuții privind un nou sistem comun de apărare cu țările UE și non-UE, scrie euronews.com.

În această săptămână președintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă discuții cu partenerii europeni pentru a crea un sistem comun de apărare.

„Sunt încrezător: fie Ucraina devine parte integrată a sistemului european de securitate, fie unele țări din Europa riscă să devină parte a lumii ruse”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a reiterat că Kievul este pregătit să „susțină pe cei care ne susțin”.

„Experiența și expertiza noastră militară sunt acum produsele cele mai căutate de zeci de țări din întreaga lume”, a declarat Zelenski, referindu-se la parteneriatele de apărare ale Kievului în Orientul Mijlociu.

Țara a semnat deja acorduri pe zece ani cu Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite și este în discuții cu Kuweitul, Oman, Turcia și Siria, în timp ce țările din Asia și Africa sunt interesate de expertiza ucraineană.

Cine va face parte din acest sistem comun de apărare?

După vizita sa în țările din Golf, Zelenski a declarat săptămâna trecută că, dacă Statele Unite ar lua în considerare serios retragerea din NATO, securitatea europeană s-ar baza „exclusiv pe Uniunea Europeană”.

Potrivit președintelui ucrainean, acest lucru nu ar fi suficient în situația actuală, iar aici ar putea interveni țările din afara UE, inclusiv Ucraina.

„Regatul Unit, Ucraina, Turcia și Norvegia. Acestea sunt patru țări puternice, parte a Europei”, a spus Zelenski.

„Cu aceste patru țări la bord, putem prelua controlul asupra mărilor, putem avea ceruri sigure și cele mai mari forțe terestre”, a subliniat Zelenski.

„Când Rusia va decide să aibă, până în 2030, o armată de 2,5 milioane de oameni, Europa va trebui să se gândească la securitate și la modul de a-și păstra independența”, a adăugat el.

Dronele reprezintă cea mai importantă contribuție a Ucrainei

Kievul poate contribui la apărarea europeană, în primul rând, cu dronele sale interceptoare, cu rază lungă de acțiune și navale.

Industria ucraineană de apărare și-a sporit producția internă, iar majoritatea armelor utilizate pe front sunt produse pe plan intern.

Zelenski a declarat că, în primele trei luni ale anului 2026, dronele terestre au efectuat peste 22.000 de misiuni pe frontul ucrainean.

„Cu alte cuvinte, peste 22.000 de vieți au fost salvate atunci când un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui soldat. Aceasta este o tehnologie avansată care protejează cea mai mare valoare: viața umană”, a spus liderul ucrainean, care a adăugat că, pentru prima dată de la începutul războiului, armata ucraineană a capturat poziții rusești „folosind exclusiv drone”.

„Ocupanții s-au predat, iar operațiunea a fost efectuată fără infanterie și fără pierderi din partea noastră”, a explicat el.

Dronele maritime ale Ucrainei

Dronele maritime reprezintă parte semnificativă a arsenalului Ucrainei. Aceste sisteme au jucat un rol crucial în securizarea transportului maritim în Marea Neagră și a exporturilor de cereale ale Kievului.

Ucraina folosește drone marine și arme specializate pentru a facilita traficul maritim, iar Zelenski a propus aceeași abordare pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.

„Când vorbim despre securitatea în Strâmtoarea Hormuz, discuția este deseori, pur teoretică”, a spus el, explicând că „cei care vorbesc despre asta nu au efectuat personal operațiuni de acest fel. Ucrainenii în schimb, au făcut-o.”„Am luptat împotriva unei flote inamice, împotriva atacurilor aeriene și a minelor navale - ne-am confruntat cu toate acestea. Și dacă partenerii ne oferă cooperare, Ucraina poate ajuta”.

Dronele maritime au fost incluse în acordurile de apărare ale Kievului cu statele din Golf.

Vineri președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor organiza o videoconferință pentru a finaliza un plan de securitate pentru Strâmtoarea Ormuz, după ce discuțiile de pace dintre Teheran și Washington din timpul weekendului nu au reușit să ajungă la un acord în weekend.

Deocamdată, nu este clar dacă Zelenski va participa la discuții.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA